دعوة الأهلي.. فرصة لطي الخلاف بين اتحاد الكرة والأندية

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان – أكد رئيس النادي الأهلي عوني نغوي، أن إدارة النادي لم تتلق حتى الآن ردا من اتحاد الكرة، على الدعوة لحضور اجتماع رؤساء أندية دوري المحترفين، عند الساعة السادسة من مساء يوم الرابع عشر من شهر نيسان (أبريل) الحالي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالكرة الأردنية.وقال رئيس النادي الأهلي في تصريح لـ"الغد": "إن الأندية تأمل في اجتماع مثمر بين الجانبين لما فيه خدمة منظومة الكرة الأردنية".وتنتظر أندية المحترفين، ردا إيجابيا من اتحاد الكرة على الدعوة التي وجهها النادي الأهلي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالكرة الأردنية، خصوصا الأوضاع المالية الصعبة التي تعصف بالأندية.ويرى الشارع الرياضي الأردني، أن الكرة حاليا في مرمى الاتحاد من أجل الوصول إلى حل يرضي الجانبين، وزيادة الدعم المقدم للأندية خصوصا في ظل رفد صندوق الاتحاد بمبالغ من دعم الحكومة والشركات الخاصة والجائزة الآسيوية عقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب "النشامى" في منافسات بطولة كأس آسيا 2023، معتبرا أن الإنجاز تحقق بفضل الأندية التي ضحت كثيرا من أجل المنتخبات الوطنية.كما يطالب المهتمون اتحاد الكرة بالضغط على الحكومة لتشجيع رعاية الشركات الخاصة للأندية، والعمل على إعفاء الشركات التي تقدم الدعم والرعاية للأندية من الضريبة أو نسبة محددة من الضريبة، وهذا إذا ما تم تحقيقه يشكل مزيدا من الدعم المالي للأندية ويحقق لها عوائد مالية.المتابعون لشأن الكرة الأردنية، يرون أن شعور الاتحاد بالوضع المالي الذي تعيشه الأندية والعمل على رفع الدعم المقدم إلى مليون دينار، سيعمل على حل عقدة الخلاف بين الطرفين، وبدء مرحلة جديدة لخدمة منظومة الكرة الأردنية، والبناء على إنجاز النشامى في البطولة القارية، وفتح آقاق جديدة، والعودة إلى طاولة الاجتماعات لرسم أماني وتطلعات الأندية، مع خلال طرح الأفكار الإيجابية عبر الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي يرسمها اتحاد الكرة من خلال اجتماعات مستمرة.وتهدف الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء نحو تحقيق أهداف نوعية في السنوات المقبلة، مع وجود فترة زمنية محددة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال عملية متسلسلة تتم مراقبتها وتقييمها بشكل دوري، بهدف تلبية تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية.وأكد رئيس أحد أندية المحترفين فضل عدم الكشف عن هويته في حديثه لـ"الغد": "الأندية منفتحة على الحوار مع اتحاد الكرة"، وهناك اتفاق بينها من خلال الخطاب الموحد والهادف إلى الحد من المشكلات التي تواجه الأندية خصوصا المالية، هذه الأندية التي بذلت كل ما لديها من إمكانيات في سبيل رعاية اللاعبين وصناعة أجيال متعاقبة ترفد المنتخب الوطني بأبطال استطاعوا تحقيق العديد من الإنجازات في تاريخ الكرة الأردنية. كان آخرها الوصول لنهائي كأس آسيا".وجدد دعوة الأندية، إلى لقاء وطني تشارك فيه الأطراف كافة، ويتبنى مخرجاته الاتحاد الأردني لكرة القدم، وضرورة العمل على دعم الأندية بما يكفل الارتقاء بالكرة الأردنية على صعيدي المنتخبات الوطنية والأندية.ويرى المتابع للكرة الأردنية الدكتور خالد الحيارى، أن مسؤولية حل الأزمة تقع على عاتق اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة، من خلال إيجاد حل للأزمة المالية التي تعصف في الأندية، وذلك من خلال رفع الدعم المقدم خصوصا في ظل انتعاش الأمور المالية بالاتحاد، والاتفاق على خطة واضحة تخدم منظومة الكرة الأردنية.وأردف: "على أعضاء المنظومة الرياضية كافة، العمل على استثمار الإنجاز الأردني غير المسبوق، خصوصا أن الأردن يحلم بالحصول على إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن القارة الآسيوية، هذا الحلم وغيره من أحلام النصر وإحراز البطولات الدولية يضع مسؤولية مشتركة أمام الاتحاد والأندية في الوصول لعلاقة مميزة".وقال المشجع وابن المدرجات محمد السعود: "على أطراف المعادلة كافة، من الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى الحكومة مروراً بأندية المحترفين والقطاع الخاص، العمل على إنقاذ الكرة الأردنية من خلال دعم الأندية وزيادة الرقابة على آلية صرف المستحقات في الموسم المقبلة".وأكد أن المسؤولية تقع على المنظومة، من أجل الجلوس على طاولة الحوار بفكر مختلف عن العقلية الحالية، للخروج بخطة وطنية شمولية تبين مواطن الخلل والتحديات، وتقدم التوصيات والمشاريع لمعالجتها.