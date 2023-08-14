"ستاد القويسمة" مرشح لاستضافة بطولة أندية الأردن والسعودية للسيدات

مهند جويلس

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عمان - علمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، مرشح لاستضافة بطولة أندية السيدات “الأردن والسعودية 2023”، بانتظار القرار النهائي من قبل إدارة المدينة واتحاد الكرة.وأنجزت اللجنة المنظمة للبطولة التحضيرات كافة، لإقامة النسخة الأولى من البطولة، والتي تستضيفها عمان بمشاركة 8 فرق أردنية وسعودية، بانتظار تحديد الملعب المستضيف للبطولة، أو العودة لإقامة المباريات كما تم تحديدها سابقا على ملعب جامعة العلوم التطبيقية.وضمت المجموعة الأولى، فرق: الاتحاد وعمان اف سي من الأردن، والهلال والاتحاد من السعودية، فيما جاءت فرق الأرثوذكسي والنصر من الأردن، والشباب والنصر من السعودية في المجموعة الثانية، على أن تقام تدريبات الفرق على ملاعب عدة، ومنها الكرامة وجاوا والبولو والسلط.ويقص فريقا عمان اف سي والهلال السعودي شريط مباريات البطولة يوم 23 من الشهر الحالي، عندما يلتقيان عند الساعة الخامسة مساء، وتتبعها مباراة الاتحاد الأردني والاتحاد السعودي عند الساعة الثامنة مساء.ولحساب الجولة الأولى أيضا، يفتتح النصر بطل الدوري السعودي مشواره بالبطولة بلقاء النصر الأردني، يوم 24 من الشهر نفسه عند الساعة الخامسة مساء، فيما تقام المواجهة الثانية عند الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته، بين الشباب السعودي والأرثوذكسي.وأكدت مديرة الدائرة النسوية في اتحاد الكرة، ومديرة المشروع من الجانب الأردني نسرين الخزاعلة في تصريحات خاصة لـ “الغد”، أن جميع الفرق السعودية المشاركة ستصل يوم 21 من الشهر الحالي بأوقات متفاوتة.وبينت الخزاعلة، أن هناك ترتيبات على أن يقام حفل افتتاح يليق بحجم البطولة، من خلال إقامة فعاليات عديدة، مشيرة، إلى أنه تم توجيه دعوات لشخصيات رياضية عدة، وأن عملية دخول الجماهير للمدرجات ستكون عبر تذاكر مجانية، يتم حجزها إلكترونيا.وأضافت: “ستتخلل هذه البطولة، ورشات عمل لجميع الكوادر البشرية الموجودة بالبطولة، من خلال تنظيم دورات للمديرين الإداريين والمراقبين والحكام، والطواقم التحكيمية المشرفة على البطولة، ستكون مشتركة من الأردن والسعودية، فيما سيتم جلب حكمات محايدات في الدور الثاني من البطولة”.ولفتت الخزاعلة، إلى أن الاتحاد حرص على منح الأندية المحلية المشاركة في البطولة، دعما ماديا بدلا من الإقامة في الفنادق بقيمة 10 آلاف دولار لكل فريق، فيما سيتم منح الفريق الفائز مبلغ 20 ألف دولار، مقابل 16 ألف دينار للوصيف، و10 آلاف دينار لصاحب المركز الثالث.وتابعت: “غالبية الفرق المحلية أبدت رغبتها في التعاقد مع 4 لاعبات أجنبيات من أجل تعزيز صفوفها للمنافسة على لقب البطولة، علما بأن الفرق السعودية تمتلك 7 لاعبات أجنبيات، مع وجود شرط تواجد 4 لاعبات فقط داخل المستطيل الأخضر”.وأشارت الخزاعلة، إلى أن البطولة لها أهمية كبيرة لدى الفرق واللاعبات المحليات من خلال الاحتكاك مع لاعبات متميزات، والدخول في أجواء مثالية بالنسبة للمشاركات غير المحلية، إضافة للحصول على فرص احترافية، ومشاركة الفرق السعودية في أول بطولة خارجية لها.وأطلقت اللجنة المنظمة للبطولة أول من أمس، الشعار الرسمي للبطولة، والذي يحمل العديد من الدلالات والروابط الثقافية والرياضية بين البلدين، حيث تعكس المبخرة الموجودة في أعلى الشعار كرم الضيافة العربية، ممزوجة باللون الذهبي الذي يعبر عن لون رمال الصحراء العربية.ويعبر اللون الفيروزي، عن الجسر الذي يربط سماء وجبال الأردن والسعودية، والذي يمثل الإمكانيات التي لا حدود لها والتعاون بين البلدين، ليرسم لون الخزامى غموض الليالي العربية، والتي تحمل في طياتها الخيال والإبداع حين تجتمع الثقافة مع الرياضة.ويتولى أحمد الزاغة، مهمة التنسيق الإعلامي للبطولة، فيما تم تكليف عضو الدائرة النسوية في الاتحاد ليلى العزام مهمة إدارة البطولة.