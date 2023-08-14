الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

"ستاد القويسمة" مرشح لاستضافة بطولة أندية الأردن والسعودية للسيدات

ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة - (من المصدر)
ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة - (من المصدر)
عمان - علمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، مرشح لاستضافة بطولة أندية السيدات “الأردن والسعودية 2023”، بانتظار القرار النهائي من قبل إدارة المدينة واتحاد الكرة.اضافة اعلان
وأنجزت اللجنة المنظمة للبطولة التحضيرات كافة، لإقامة النسخة الأولى من البطولة، والتي تستضيفها عمان بمشاركة 8 فرق أردنية وسعودية، بانتظار تحديد الملعب المستضيف للبطولة، أو العودة لإقامة المباريات كما تم تحديدها سابقا على ملعب جامعة العلوم التطبيقية.
وضمت المجموعة الأولى، فرق: الاتحاد وعمان اف سي من الأردن، والهلال والاتحاد من السعودية، فيما جاءت فرق الأرثوذكسي والنصر من الأردن، والشباب والنصر من السعودية في المجموعة الثانية، على أن تقام تدريبات الفرق على  ملاعب عدة، ومنها الكرامة وجاوا والبولو والسلط.
ويقص فريقا عمان اف سي والهلال السعودي شريط مباريات البطولة يوم 23 من الشهر الحالي، عندما يلتقيان عند الساعة الخامسة مساء، وتتبعها مباراة الاتحاد الأردني والاتحاد السعودي عند الساعة الثامنة مساء.
ولحساب الجولة الأولى أيضا، يفتتح النصر بطل الدوري السعودي مشواره بالبطولة بلقاء النصر الأردني، يوم 24 من الشهر نفسه عند الساعة الخامسة مساء، فيما تقام المواجهة الثانية عند الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته، بين الشباب السعودي والأرثوذكسي.
وأكدت مديرة الدائرة النسوية في اتحاد الكرة، ومديرة المشروع من الجانب الأردني نسرين الخزاعلة في تصريحات خاصة لـ “الغد”، أن جميع الفرق السعودية المشاركة ستصل يوم 21 من الشهر الحالي بأوقات متفاوتة.
وبينت الخزاعلة، أن هناك ترتيبات على أن يقام حفل افتتاح يليق بحجم البطولة، من خلال إقامة فعاليات عديدة، مشيرة، إلى أنه تم توجيه دعوات لشخصيات رياضية عدة، وأن عملية دخول الجماهير للمدرجات ستكون عبر تذاكر مجانية، يتم حجزها إلكترونيا.
وأضافت: “ستتخلل هذه البطولة، ورشات عمل لجميع الكوادر البشرية الموجودة بالبطولة، من خلال تنظيم دورات للمديرين الإداريين والمراقبين والحكام، والطواقم التحكيمية المشرفة على البطولة، ستكون مشتركة من الأردن والسعودية، فيما سيتم جلب حكمات محايدات في الدور الثاني من البطولة”.
ولفتت الخزاعلة، إلى أن الاتحاد حرص على منح الأندية المحلية المشاركة في البطولة، دعما ماديا بدلا من الإقامة في الفنادق بقيمة 10 آلاف دولار لكل فريق، فيما سيتم منح الفريق الفائز مبلغ 20 ألف دولار، مقابل 16 ألف دينار للوصيف، و10 آلاف دينار لصاحب المركز الثالث.
وتابعت: “غالبية الفرق المحلية أبدت رغبتها في التعاقد مع 4 لاعبات أجنبيات من أجل تعزيز صفوفها للمنافسة على لقب البطولة، علما بأن الفرق السعودية تمتلك 7 لاعبات أجنبيات، مع وجود شرط تواجد 4 لاعبات فقط داخل المستطيل الأخضر”.
وأشارت الخزاعلة، إلى أن البطولة لها أهمية كبيرة لدى الفرق واللاعبات المحليات من خلال الاحتكاك مع لاعبات متميزات، والدخول في أجواء مثالية بالنسبة للمشاركات غير المحلية، إضافة للحصول على فرص احترافية، ومشاركة الفرق السعودية في أول بطولة خارجية لها.
وأطلقت اللجنة المنظمة للبطولة أول من أمس، الشعار الرسمي للبطولة، والذي يحمل العديد من الدلالات والروابط الثقافية والرياضية بين البلدين، حيث تعكس المبخرة الموجودة في أعلى الشعار كرم الضيافة العربية، ممزوجة باللون الذهبي الذي يعبر عن لون رمال الصحراء العربية.
ويعبر اللون الفيروزي، عن الجسر الذي يربط سماء وجبال الأردن والسعودية، والذي يمثل الإمكانيات التي لا حدود لها والتعاون بين البلدين، ليرسم لون الخزامى غموض الليالي العربية، والتي تحمل في طياتها الخيال والإبداع حين تجتمع الثقافة مع الرياضة.
ويتولى أحمد الزاغة، مهمة التنسيق الإعلامي للبطولة، فيما تم تكليف عضو الدائرة النسوية في الاتحاد ليلى العزام مهمة إدارة البطولة.
image (7)

رونالدو يغيب عن أولى مباريات النصر في الدوري السعودي منذ2 ساعة

F3gXEEcX0AIWIbC

بداية مثالية للهلال والاتحاد في الدوري السعودي منذ2 ساعة

epa_soccer_2023-08_2023-08-13_2023-08-13-10798843_epa

كلوب: لا تهمني أرقام صلاح القياسية منذ4 ساعة

23

موهبة مصرية جديدة تنضم للدوري الإنجليزي منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مدخل غرف ملعب الهاشمي -(من المصدر)

ملعب الهاشمي يحتاج للصيانة.. والأمانة ترد على المطالب

منذ2 ساعة
لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو للناشئين ميسر الدهامشة - (من المصدر)

منتخبات "التايكواندو" تعلن جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة

منذ2 ساعة
المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد - (من المصدر)

رشاد: الأهلي يعاني من غياب الملاعب العشبية.. والحسين ظهر بشخصية البطل

منذ2 ساعة
لاعب شباب الأردن فيصل أبو شنب (يمين) يتسابق على الكرة مع لاعب الحسين إربد منذر أبو عمارة - (من المصدر)

أبو شنب: مصيري مجهول مع شباب الأردن.. وأبو زمع طور شخصيتي

منذ2 ساعة
نموذج لسيارة سباقات واقعية للقيادة عن بعد-(من المصدر)

الذكاء الاصطناعي يغزو سباقات السيارات في الشرق الأوسط

منذ2 ساعة
عدد من اعضاء وفد الوحدات قبل سفره إلى دبي -(من المصدر)

الوحدات يلاقي أهلي دبي بملحق دوري أبطال آسيا

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أين هو مشروع الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مصطلحات شتى.. والمرأة هي الضحية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المطلوب لزيادة الصادرات الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

كلمة بمثابة النار وأخرى بمثابة النور وأثر كلتيهما ظاهر

تهاني روحي |اليوم

تواجدنا في كأس العالم

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

طوق الياسمين

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات | منذ2 ساعة
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
 