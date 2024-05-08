الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"طائرة" الناشئين تغادر إلى عُمان للمشاركة في التصفيات الآسيوية

قطيشات خلال وداعه المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة -(الغد)
قطيشات خلال وداعه المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة -(الغد)
عمان- تغادر بعثة منتخب الناشئين للكرة الطائرة إلى عُمان اليوم، للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى النهائيات الآسيوية، والتي تستممر حتى 13 أيار (مايو) الحالي، بمشاركة منتخبات عُمان –المنظم-، السعودية، لبنان، ومنتخبنا الوطني، حيث تتنافس المنتخبات الأربعة لخطف بطاقتي التأهل إلى النهائيات.اضافة اعلان
وحرص نائب رئبسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيسات، على وداع البعثة، من خلال التدريب الذي أقيم في صالة قصر الرياضة أمس، ناقلا تحيات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل. مشددا، على ضرورة الالتزام  بالتعليمات والروح الرياضية، مشيرا إلى الجهود الذي بذلها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، ومطالبا اللاعبين ببذل قصارى جهودهم، وتقديم مستويات تؤكد حضور وتطور الطائرة الأردنية، والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات الآسيوية.
من جانبه، ثمن المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، الدعم الكبير الذي يوليه مجلس إدارة الاتحاد بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ومتابعة حثيثة من نائبها جهاد قطيشات، مشيرا إلى جاهزية المنتخب الوطني وارتفاع معنويات اللاعبين ومنظومتيه الفنية والإدارية، بحسب ما أظهرته التدريبات المكثفة والمباريات الودية والمعسكر المغلق، الذي أقيم في مركز الإعداد الأولمبي، مطاليا اللاعبين بترجمة الاهتمام والدعم على أرض المنافسة وتوجيه تركيزهم وبوصلتهم نحو إحدى بطاقتي التاهل.
ويترأس وفد منتخب الناشئين عضو مجلس إدارة الاتحاد حسان المصري، ويرافقه المدير الفني التونسي هيثم الوسلاتي، والمدرب حسين سويلم، إلى جانب اللاعبين: معتز النقيب، أيهم النقيب، مجاهد مبارك، محمد مبارك، عمر رداد، محمد أبو ديه، ماجد هارون، محمود شاهين، أحمد زركية، سند حسونة، نصرالله نضال، وعبدالله شبانه.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب الجليل محمد النجادات يحتفظ بالكرة أمام لاعب الحسين حمزة الدردور بلقاء سابق - (من المصدر)

الحسين يواجه الجليل.. شباب الأردن يلتقي الأهلي.. والسلط يستضيف العقبة

منذ 10 دقيقة
لاعبا فريق جراسا عصام الهزايمة ويوسف بابيش خلال جلسة التصوير الخاصة بالبطولة – (من المصدر)

جراسا ورم يقصان شريط الافتتاح.. بترا وفيلادلفيا يتطلعان لبداية قوية

منذ 12 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات خلال مواجهة الذهاب بتصفيات كأس العالم - (من المصدر)

"النشامى" يعتذر عن عدم المشاركة ببطولة دبي

منذ 43 دقيقة
لاعب الوحدات محمد أبو زريق يحاول تجاوز مدافع مغير السرحان زيد أبو الريش-( من المصدر)

الفيصلي يطوي صفحة مفاجأة سحاب.. والوحدات ينجز المطلوب ويكسب دعم جماهيره

منذ 44 دقيقة
لاعب الفيصلي أمين الشناينة خلال مواجهة الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا - (من المصدر)

"التراخيص" تعلن الأندية الحاصلة على الرخصتين الآسيوية والمحلية

منذ 45 دقيقة
مهمة صعبة تنتظر الظهيرات في "راسينج ستارز" أمام البنمي موسيكويرا

مهمة صعبة تنتظر الظهيرات في "راسينج ستارز" أمام البنمي موسيكويرا

منذ 46 دقيقة
افكار و مواقف

هدنة مرتقبة وتفاؤل حذر

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

3 أسباب وراء هجوم ليلة الاثنين

ماهر أبو طير |اليوم

قانون الانتخاب وفرز المترشحين والناخبين

زيدون الحديد |اليوم

مأزق بايدن

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات | منذ24 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات | منذ24 ساعة
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات | منذ24 ساعة
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

ابني

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة
 
 