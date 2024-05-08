"طائرة" الناشئين تغادر إلى عُمان للمشاركة في التصفيات الآسيوية

مصطفى بالو

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عمان- تغادر بعثة منتخب الناشئين للكرة الطائرة إلى عُمان اليوم، للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى النهائيات الآسيوية، والتي تستممر حتى 13 أيار (مايو) الحالي، بمشاركة منتخبات عُمان –المنظم-، السعودية، لبنان، ومنتخبنا الوطني، حيث تتنافس المنتخبات الأربعة لخطف بطاقتي التأهل إلى النهائيات.وحرص نائب رئبسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيسات، على وداع البعثة، من خلال التدريب الذي أقيم في صالة قصر الرياضة أمس، ناقلا تحيات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل. مشددا، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والروح الرياضية، مشيرا إلى الجهود الذي بذلها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، ومطالبا اللاعبين ببذل قصارى جهودهم، وتقديم مستويات تؤكد حضور وتطور الطائرة الأردنية، والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات الآسيوية.من جانبه، ثمن المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، الدعم الكبير الذي يوليه مجلس إدارة الاتحاد بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ومتابعة حثيثة من نائبها جهاد قطيشات، مشيرا إلى جاهزية المنتخب الوطني وارتفاع معنويات اللاعبين ومنظومتيه الفنية والإدارية، بحسب ما أظهرته التدريبات المكثفة والمباريات الودية والمعسكر المغلق، الذي أقيم في مركز الإعداد الأولمبي، مطاليا اللاعبين بترجمة الاهتمام والدعم على أرض المنافسة وتوجيه تركيزهم وبوصلتهم نحو إحدى بطاقتي التاهل.ويترأس وفد منتخب الناشئين عضو مجلس إدارة الاتحاد حسان المصري، ويرافقه المدير الفني التونسي هيثم الوسلاتي، والمدرب حسين سويلم، إلى جانب اللاعبين: معتز النقيب، أيهم النقيب، مجاهد مبارك، محمد مبارك، عمر رداد، محمد أبو ديه، ماجد هارون، محمود شاهين، أحمد زركية، سند حسونة، نصرالله نضال، وعبدالله شبانه.