عشيش وأبو جاجة مرشحان للمشاركة بـ"ليلة" الأبطال في باريس

مهند جويلس

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عمان- أكد اتحاد الملاكمة عن تلقيه دعوة لمشاركة اللاعبين زياد عشيش ومحمد أبو جاجة في ليلة الأبطال للاعبين المحترفين، والتي ستقام يوم 18 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.وبين الناطق الإعلامي للاتحاد طه محجوب لـ “الغد”، أن اتصالا هاتفيا تلقاه الاتحاد مؤخرا من الاتحاد الدولي للملاكمة، بهدف مشاركة الثنائي عشيش وأبو جاجة، مشيرا إلى أن الدعوة الرسمية ستصل إلى الاتحاد اليوم، بهدف تحضير وإعداد اللاعبين للمشاركة المهمة لهما.وعاد منتخب الملاكمة أمس إلى أرض الوطن، بعد مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو بالصين، إذ لم ينجح أي لاعب ولاعبة من المنتخب الوطني في تحقيق أي ميدالية، وخروج للاعبين واللاعبات في أدوار مختلفة وبجميع الأوزان، علما بأن المنتخب شارك بـ 6 لاعبين ولاعبتين.وأوضح محجوب أن استدعاء الثنائي عشيش وأبو جاجة، يعكس مدى تطور الملاكمة المحلية خلال السنوات الماضية، وأن الفوائد كبيرة من ليلة الأبطال سواء على الصعيد الفني أو المالي، مؤكدا بأن عددا من اللاعبين تعرضوا للظلم قبل وصولهم لأدوار تضمن لهم الحصول على ميداليات، مع ذكره بأن هناك فرصا قادمة للاعبين من أجل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.وستكون ليلة الأبطال في باريس النزال الأول للاعب محمد أبو جاجة في عالم الاحتراف، فيما سيخوض عشيش نزاله الثاني بعد أن شارك العام الماضي في الإمارات، علما بأن كل لاعب منهما يخوض نزالا واحدا في الليلة حسب وزنه، علما بأن النزال يتكون من 5 جولات، ومدة كل جولة 3 دقائق.وجاء الاختيار على هذا الثنائي نظير مراكزهما المتقدمة على صعيد التصنيف الصادر عن اتحاد الملاكمة الدولي، إذ يحتل عشيش المركز الثاني عن وزن تحت 71 كغم، فيما يتواجد أبو جاجة في المركز الخامس عن وزن تحت 57 كغم.ويعد أبو جاجة أحد أبرز اللاعبين المتطورين في منتخب الملاكمة الوطني خلال الفترات الماضية، حيث لمع قبل عام خلال بطولة آسيا التي أقيمت في عمان، حيث نال وقتها جائزة أفضل لاعب في البطولة، إلى جانب نيله الميدالية الذهبية عن وزن تحت 60 كغم.وأكمل أبو جاجة سلسلة إنجازاته في الفترات الماضية، بعد أن نجح في الحصول على الميدالية البرونزية خلال بطولة العالم التي أقيمت في أوزبكستان خلال شهر أيار (مايو) الماضي، كأول ميدالية ملونة في تاريخ المشاركات الأردنية ببطولات العالم، فيما نجح أيضا بحصد الميدالية الذهبية بدورة الألعاب العربية في الجزائر خلال شهر تموز (يوليو) الماضي.بدوره، تمكن عشيش من الفوز في أول لقاء له في عالم الاحتراف العام الماضي، وذلك على حساب البطل الكوبي رونيل إغليسياس، ما منحه وقتها مبلغ مالي مميز، إلى جانب الحزام الخاص بالفئة التي نافس بها، بوزن تحت 71 كغم.ونجح عشيش خلال العام الماضي أيضا في الظفر بالميدالية الفضية في بطولة آسيا بعمان، فيما نال الميدالية الذهبية بدورة الألعاب العربية قبل 3 أشهر، مع حصوله في مناسبات سابقة على ميداليات مختلفة أبرزها الميدالية البرونزية في الألعاب الآسيوية العام 2018، وذهبية تصفيات دورة الألعاب الأولمبية، التي خولته المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.