الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوارديولا: هالاند كان في قمة السعادة ولم يكن غاضبا

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هالاند مع غوارديولا

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن هدافه النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند يشعر بسعادة بالغة بعد تسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) خلال الفوز الساحق على وولفرهامبتون 5 -1، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 12 من ضربة جزاء و35 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، 54، فيما سجل جوليان ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 85.

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وفي الدقيقة 53 سجل هوانغ هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال متصدر الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لسيتي.

وقال غوارديولا بعد المباراة: اليوم هو فعلها، وأمام نوتنغهام أيضًا، كان مصابا قبل ذلك. إنه طويل القامة، لذلك لكي يعود إلى أفضل مستوى يحتاج للوقت، هو ليس مثل جيريمي أو فيل فودين أو جوليان ألفاريز، يمكنهم أن يعودوا أسرع.

وأشار المدرب الإسباني: أنا سعيد للغاية بسبب أدائه، والأهداف الاستثنائية التي سجلها.

وأوضح: وركلات الجزاء أيضًا، لأنك تعرف بأنه في بعض الأحيان لا تكون مهمة سهلة، أنا سعيد للغاية من أجله.

واعترف غوارديولا بأن هالاند الذي تم استبداله في الدقيقة 82، شعر بالإحباط بسبب الأخطاء الكثيرة التي ارتكبت ضده من لاعبي وولفرهامبتون، حيث وصلت إلى 17 خطأ، و4 إنذارات.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله أن الوضع أصبح معتادا من المدافعين لفعل كل شيء من أجل إيقاف المهاجم النرويجي.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الكرات الطويلة، والتي تعرض فيها للعرقلة، ولكنهم يقولون بأنها ليست خطأ. يمكنني أن أتفهم الإحباط عندما يتم جذبك من الكتف.

وختم المدرب الإسباني، بالقول: هذا يحدث كل مباراة، هناك قدر من الإحباط بسبب هذه الأعمال، ولكنني أؤكد بأنه سعيد للغاية.

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