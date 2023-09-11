لين منصور تتأهل لدورة الألعاب القتالية في السعودية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- تسلم اتحاد الكراتيه كتابا رسميا من الاتحاد الدولي الإسباني انطونيو سبينوس، يؤكد فيه تأهل لاعبة المنتخب الوطني لين منصور للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية، التي ‏‏تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 20 وحتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ‏بمشاركة أكثر من 2500 لاعب وإداري ‏‏يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.ولم يكن اسم اللاعبة لين منصور مدرجا على لائحة اللاعبين المشاركين في الدورة، حيث انحصرت الأسماء بلاعبي المنتخب الوطني عفيف غيث ومحمود الجعفري، قبل أن يأتي الخبر السعيد بتأهل لين لقائمة المشاركين في هذه المنافسات.وينتظر أن يعلن اتحاد الكراتيه قريبا، انضمام لين منصور إلى غيث والجعفري لتمثيل الأردن في دورة الألعاب القتالية.وتستقطب الدورة نخبة اللاعبين في العالم، في 16 لعبة قتالية على مدار 11 يوما في ألعاب: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكواندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.وتواصل اللجنة المنظمة عملها بشكل مباشر مع الاتحادات الدولية للألعاب المشاركة في الدورة بالتعاون مع الاتحادات الوطنية المعنية، للمواءمة مع متطلبات شركة “سبورت أكورد” المالكة للدورة، للتأكد من اتباع أعلى المعايير الرياضية الدولية لضمان الخروج بنسخة على مستوى عال من التميز والاحترافية.وقال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب لـ”الغد”: “تأهل 3 لاعبين من الأردن للمشاركة في دورة الألعاب القتالية التي تقام في السعودية لأول مرة، والتي تعد واحدة من أقوى البطولات في المنطقة، ونتطلع لإثبات ذاتنا فيها ونيل ميداليات ملونة.. ينتظر المنتخبات الوطنية روزنامة مزدحمة الأشهر المقبلة في بطولات عالمية وآسيوية، والتي نسعى خلالها للبقاء في القمة”.وقال السعودي الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادين العربي وغرب آسيا للكراتيه لـ”الغد”: “تشارك رياضة الكراتيه في دورة الألعاب القتالية وسيتنافس لاعبون مميزون في المسابقات، سعداء باستضافة السعودية هذا الحدث الرياضي المميز، التي تعد المنافسىة فيه قوية في جميع الأوزان والفئات من عدة دول عالمية، سعداء في أن يكون للكراتيه حضور قوي في الدورة”.