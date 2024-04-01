مبابي يثير "قلق" ريال مدريد.. وبيريز يطلب منه الهدوء

لم يتأخر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كثيراً قبل أن يتواصل مع فايزة العماري والدة كيليان مبابي طالباً منها الهدوء والصبر وذلك بعد تصرف النجم الفرنسي عقب استبداله في مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا يوم الأحد.



وسحب الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان كيليان مبابي من مباراة القمة أمام مرسيليا بعد مرور 65 دقيقة والنتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي، بينما ظهر النجم ممتعضاً من ذلك القرار، وهو ما دفع مدربه للرد على تصرفه قائلاً بأنه لا يهتم بردود الأفعال.



وزاد مبابي من اشتعال الموقف بعدما نشر صورة على "إنستغرام" وهو يخرج من الملعب خالعاً شارة القيادة، وهو الأمر الذي دفع بيريز إلى التدخل.

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ووفقاً لـ"ديفينسا سنترال" فإن بيريز شعر بالقلق من تصرف كيليان مبابي واتصل مباشرة بوالدته فايزة طالباً الهدوء والصبر لحين وصوله إلى مدريد ليرتدي شعار الريال الصيف المقبل.



وأتبعت: بيريز أبلغ فايزة بأن على ابنها الانتباه لكل ما يفعله، فكل إيماءة يقوم بها يتم تحليلها بدقة، ولا يريد رئيس ريال مدريد أن تتشوه صورة اللاعب في هذه الفترة.



وأشارت كذلك: بيريز لا يريد أن تسوء علاقة مبابي بباريس سان جيرمان وجماهيره، إذ قد يلتقي الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو ما سيجعل اللاعب تحت مرمى النيران اعتماداً على نتيجة المباراة.



وبات مبابي أقرب لريال مدريد من أي وقت سابق بعدما أبلغ ناديه بعدم رغبته الاستمرار، بينما كشفت عدة مصادر إلى أن اتفاقه مع ريال مدريد تم ولم يتبق سوى توقيع العقود.