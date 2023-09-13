الخميس 14 أيلول 2023
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منتخب التشيلي يستجم في البحر الميت قبل معسكره المشترك

لاعب المنتخب التشيلي رودريغو روجسام في البحر الميت -( من المصدر)
لاعب المنتخب التشيلي رودريغو روجسام في البحر الميت -( من المصدر)
عمان - تعد المعسكرات التدريبية من أهم الخطوات التحضيرية لمنتخبات الكراتيه، وهي تعود بالفائدة على القطاعين الاقتصادي والسياحي، وتساهم في إعداد اللاعبين استعدادا للاستحقاقات المقبلة، ومن أهمها بطولة العالم في بودابست وفي الدورة الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في الصين، وبطولة العالم للشباب والناشئين في لارنكا.اضافة اعلان
وبعد أن ذاع سيط الكراتيه الأردنية على المستوى العالمي، خصوصا بعد نيل لاعبين اثنين جائزة “الفائزون الكبار”، ارتأى الاتحاد التشيلي للكراتيه لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب الوطني بالتعاون مع اتحاد اللعبة.
وفي لفتة مميزة، قام الوفد التشيلي المكون من 11 لاعبا إضافة إلى الكادر التدريبي أول من أمس، بالتوجه فورا من مطار الملكة علياء نحو منطقة البحر الميت من أجل الاستمتاع بيوم استجمام في النقطة الأكثر انخفاضا على وجه الأرض.
وعاد المنتخب الوطني التشيلي للكراتيه إلى عمان، لبدء معسكره التدريبي مع المنتخب الوطني في مركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية لمدة 11 يوما، استعدادا لبطولة العالم.
وهذه هي المرة الثانية التي يقيم فيها المنتخب التشيلي معسكرا تدريبيا مشتركا مع المنتخب الوطني، حيث أقيم المعسكر الأول في مصر خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي.
ويشمل المعسكر التدريبي، على نزالات ودية بين لاعبي ولاعبات المنتخبين التشيلي والوطني، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.
من جهة أخرى أبدى اتحاد الكراتيه، ترحيبه باستضافة لاعبي المنتخب الفلسطيني بناء على اتصلات بين الاتحادين للالتحاق بالمعكسر التدريبي.
وقال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب في تصريح لـ”الغد”: “إقامة معسكرات تدريبية مع منتخبات عالمية فرصة احتكاك جيدة للاعبين واللاعبات، كما أنها ساهمت في إحراز لاعبينا نتائج مميزة وتحسين مراكزهم ونقاطهم في التصنيف العالمي”.
وأضاف: “يعسكر حاليا المنتخب التشيلي مع منتخبنا، وهو منتخب قوي ويضم لاعبين مميزين، التقى بهم لاعبو منتخبنا الوطني ضمن جولة الدوري العالمي في دبلن وغيرها من البطولات العالمية، ونهدف من هذه المعسكرات المساهمة في دعم الرياضة السياحية والترويج للمناطق السياحية في الأردن”.
وتابع: “الرياضة تلعب دورا مهما في الترويج السياحي، وعندما أقام المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في مصر قام بزيارة الأماكن السياحية فيها، كما أنها تعزز ثقافة الشعوب عند اللاعبين، وتساهم في عملية دعم الاقتصاد المحلي”.
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