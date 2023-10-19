الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نادي الشطرنج و"مؤقتة القوى" يؤجلان البطولات تضامنا مع غزة

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طفلان فلسطينيان ناجيان من القصف الصهويني الهمجي على غزة-(من المصدر)
عمان- قررت إدارة نادي الشطرنج الملكي تاجيل بطولة الأميرة محمد في نسختها التاسعة والعشرين، والتي كان من المقرر أن تنطلق جولاتها أمس الخميس إلى اشعار آخر، وهو ذات القرار التي اتخذته اللجنة المؤقتة لألعاب القوى بتأجيل بطولتي تحت 23 سنة والواعدين اللتين كان من المقرر اقامتهما اليوم وغدا.اضافة اعلان
وقال رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات: "ما يحدث في غزة يدمي القلوب، وتجاوزت مجازر العدو الصهويني بحق الأبرياء والأطفال حدود الإنسانية، ونقف خلف مساعي قيادتنا الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى ايقاف الحرب على غزة، ضمن مواقف جلالته الداعمة للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني بنيل حريته، وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف واحلال السلام.
وأضاف إرشيدات: "ونظرا للظروف الحالية، والأجواء الملتهبة في الإقليم، خاصة مايجري في غزه وفلسطين،  فقد قررت إدارة النادي تأجيل بطولة الأمير محمد للشطرنج لإشعار آخر، مترحمين على أرواح الشهداء، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين، ونؤكد على تضامننا مع  الأهل في غزة وفلسطين".
من جانبه، قال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د. وليد رحاحلة: "نعلن تضامننا مع الأهل في غزة، وندعو الله أن يمدهم بالصبر والنصر، في ظل ما تتعرض له غزة من حرب صهيونية، ومجزرة تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، حيث يأتي موقفنا انسجاما مع مساعي جلالة الملك الرامية إلى إيقاف العدوان.
وتابع: "اقتضت علينا أخلاقنا الإنسانية، ايقاف انشطتنا الرياضية، وتأجيل بطولتي تحت 23 سنة، والواعدين المقررتين خلال اليومين المقبلين، وإن كان هناك اقتراح بإلغاء مراسم التتويج والاكتفاء بالمنافسات الفنية، لكن العدوان السافر على أهلنا في غزة، وما نراه عبر شاشات التلفاز من قتل للأبرياء والأطفال بطريقة وحشية، جعلنا نقف في الخندق الأردني الداعم لغزة وفلسطين".
على صعيد متصل، قال مدرب المنتخب الوطني ونادي عمان حسين فضي: "جاء قرار اللجنة المؤقتة بتأجيل البطولتين المقررتين خلال اليومين المقبلين، يلامس شغاف قلوبنا الجريحة والحزينة، من هول ما يتعرض له أهلنا في غزة وفلسطين، وهول ما نرى من مشاهد بحق الأبرياء العزل وجلهم من النساء والأطفال، من مناظر تقشعر لها الأبدان، وبالتأكيد قلوبنا مع غزة التي تتعرض إلى حرب كونية صهيونية، ونقول لك الله يا غزة، مقدرين جهود قيادتنا الهاشمية الحكيمة ومساعيها في ايقاف الحرب، وتقديم حل السلام العادل والشامل، بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
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