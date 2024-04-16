تراجع الحركة الهاتفية الصوتية بنسبة 6%

إبراهيم المبيضين

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عمان- كشفت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن حجم الحركة الهاتفية الصوتية عبر شبكات الاتصالات المتنقلة الرئيسية الثلاث العاملة في الأردن شهد تراجعا بنسبة 6 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.وأظهرت الأرقام الرسمية، التي رصدتها "الغد"، أن الحركة الهاتفية الصوتية خلال العام الماضي سجلت 31.5 مليار دقيقة اتصال.وأظهر التقرير الربعي الأخير لمؤشرات خدمات الاتصالات في المملكة، أن حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة، ومع تسجيلها هذا المستوى، تكون قد تراجعت بمقدار 1.8 مليار دقيقة اتصال وبنسبة تصل الى 6 %، وذلك لدى المقارنة بحجمها المسجل في العام السابق 2022 والذي بلغ وقتها قرابة 33.3 مليار دقيقة اتصال.وبلغ عدد اشتراكات الخدمة الخلوية في الأردن، مع نهاية العام الماضي، أكثر من 7.7 مليون اشتراك، أكثرها تستخدم هواتف ذكية موصولة بالإنترنت.ويأتي تراجع الحركة الهاتفية الصوتية الخلوية في ظل زيادة استخدام الإنترنت وتطبيقاتها المختلفة، وخصوصا تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل بديلا عن المكالمات الصوتية في كثير من الأحيان، فوفقا لأرقام هيئة الاتصالات، شهد العام الماضي زيادة كبيرة في استهلاك الأردنيين لخدمات الإنترنت عريضة النطاق السلكية أو اللاسكية، وبنسبة وصلت الى 42 % مقارنة بالعام السابق 2022.وأظهرت الأرقام الصادرة في التقرير الربعي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن حجم استهلاك الأردنيين للإنترنت بجزأيه السلكي واللاسكي بلغ خلال العام الماضي كاملا، حوالي 6.1 مليار جيجابايت، والذي يعد أكبر مستوى من استهلاك الإنترنت منذ انطلاقة الخدمة في المملكة قبل أكثر من 25 عاما.وفي تفاصيل الحركة الهاتفية الصوتية الخلوية، وبحسبة بسيطة، يكون الأردنيون قد أجروا أكثر من 86 مليون دقيقة اتصالات خلوية في كل يوم خلال العام الماضي و3.6 مليون دقيقة اتصال في الساعة الواحدة.ووفقا للأرقام الرسمية، توزع إجمالي الحركة الهاتفية في العام 2023 على النحو الآتي: استحوذت الحركة الهاتفية المحلية على النسبة الكبرى بحوالي 97 % من إجمالي الحركة الهاتفية، والنسبة الباقية كانت للمكالمات الخلوية الدولية.وأوضحت الأرقام أن إجمالي الحركة الهاتفية الصوتية الخلوية توزع على الأرباع الأربعة في العام 2023 كما يلي: بلغ حجمها في الربع الأول من العام قرابة 7.7 مليار دقيقة اتصال، وبلغت 8 مليارات دقيقة في الربع الثاني، وحوالي 8.24 مليار دقيقة في الربع الثالث، فيما بلغت قرابة 7.6 مليار دقيقة اتصال في الربع الرابع من العام.وتشمل الأرقام التي أعلنت عنها هيئة الاتصالات ثلاث شبكات خلوية رئيسية تقدم الخدمة في السوق المحلية، التي تعتبرها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية في المنطقة العربية.وتظهر بيانات رسمية أخرى صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، الانتشار الواسع للهواتف المتنقلة، وخصوصا الذكية مع تواضع انتشار الهاتف الثابت، إذ بلغت نسبة الأسر الأردنية التي تمتلك هواتف ذكية قرابة 95 %.وكشف البيانات التي وردت في مسح استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا في منازل الأردنيين، أن 92 % من الأسر الأردنية يتوفر في منازلها خدمات الإنترنت بمختلف تقنياتها المتنقلة أو الثابتة.