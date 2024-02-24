السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ربط 82 % من المؤسسات المستهدفة على شبكة الألياف الضوئية

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - (أرشيفية)
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - (أرشيفية)
عمان – أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس، أن الحكومة أنجزت حتى يومنا هذا ربط حوالي 2443 موقعا صحيا وتعليميا وحكوميا على شبكة الألياف الضوئية الوطنية المشروع الوطني الضخم، ويشمل المملكة كاملة من الشمال الى الجنوب لتوفير إنترنت عريض النطاق عالي السرعات في القطاع الصحي والتعليمي والحكومي. اضافة اعلان
وقالت الوزرة في ردها على أسئلة "الغد": "إن المشروع الذي بدأ العمل عليه قبل خمسة عشر عاما، يشمل جميع أرجاء المملكة وانقسم إلى ثلاثة مشاريع فرعية: إقليم الشمال الممول من الموازنة، والجنوب الممول من الموازنة ، والوسط (المرحلة الثانية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية)، وهو مشروع ضخم يشمل العديد من المراحل في كل إقليم من أقاليم المملكة فهو يتضمن مرحلة لأعمال الحفر والأعمال المدنية، ومن ثم مرحلة توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالربط، ومن ثم تمديد الكوابل وإتمام عمليات الربط". 
ولفتت إلى أنه مع الوصول إلى هذا العدد من المؤسسات  على الشبكة في كل أنحاء المملكة، فقد جرى إنجاز 82 % من العدد الإجمالي للمؤسات المستهدفة في الربط على الشبكة والبالغ عددها ثلاثة الاف موقع في جميع أرجاء المملكة.
وقالت الوزارة: "إن هذا العدد من المواقع المربوطة على الشبكة توزع على النحو الآتي: 1672 موقعا لمؤسسات تعليمية ومدارس، 553 موقعا حكوميا، و218 موقعا لمؤسسات صحية".
وبينت أنه لإتمام عمليات الربط هذه، فقد جرى خلال السنوات الماضية تمديد حوالي 5 آلاف  كم كوابل ألياف ضوئية أرضية ومعلقة لربط تلك المواقع.
ويهدف مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني، إلى توفير شبكة إنترنت عالية السرعات لربط جميع المؤسسات الصحية والتعليمية والحكومية بشبكة واحدة، ما يسهم في دعم التحول الإلكتروني، بحيث يتم ربط الدوائر الحكومية في المحافظات مع المراكز في العاصمة والمؤسسات الحكومية المختلفة مع بعضها البعض لتتكامل أنظمتها.
وفي التفاصيل، قالت الوزارة: "إن المشروع في إقليم الجنوب  انتهى من ربط 1039 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الجنوب (الكرك، الطفيلة، معان، الأغوار الجنوبية، العقبة)، وبأطوال كوابل 2138 كم هوائيا وأرضيا".
وأكدت أن المشروع في إقليم الشمال، أنهى ربط 1032 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الشمال (جرش، عجلون، إربد، الأغوار الشمالية، المفرق، الرمثا) وبأطوال كوابل 2431 كم هوائيا وأرضيا.
وبالنسبة للمشروع في إقليم الوسط، بينت الوزارة أنه تم الانتهاء من ربط 357 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظة العاصمة وبأطوال كوابل 472 كم. وأكدت أن  العمل جار اليوم، على تنفيذ مشاريع الأعمال المدنية والكوابل لمحافظات إقليم الوسط وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية (منحة خليجية) وعلى النحو الآتي: مرحلة أجهزة الربط "المرحلة الثانية أ"/ مرحلة أجهزة عمان: تم الاستلام وانتهت الأعمال، حيث تم تركيب وتشغيل مواقع تجميعية بالعدد (10).
كما أكدت الوزارة، أن المشروع في الوسط يشمل "مرحلة أجهزة الربط "المرحلة الثانية ب" باقي مواقع الوسط، حيث تم الاستلام وانتهت الأعمال، حيث تم تركيب وتشغيل مواقع تجميعية عددها (44) في محافظات الزرقاء والبلقاء ومادبا، وتركيب أجهزة طرفية لـ720 موقعا حكوميا.
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