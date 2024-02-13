الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

2.2 مليار دينار قيمة المدفوعات الرقمية خلال شهر

المدفوعات الرقمية - أرشيفية
المدفوعات الرقمية - أرشيفية
عمان – كشفت آخر الأرقام الرسمية، أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية قد واصلت ارتفاعها في المملكة خلال الشهر الأول من العام الحالي، لتسجل قرابة 2.2 مليار دينار تعامل بها المستخدمون في الأردن عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية الثلاثة العاملة في المملكة: “كليك” و”جوموبي” و “إي فواتيركم”.اضافة اعلان
ووفقا للتقرير الشهري لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، زادت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية والتي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية بمقدار 719 مليون دينار وبنسبة تصل إلى 49 %، وذلك لدى المقارنة بقيمتها المسجلة في الشهر الأول من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 1.48 مليار دينار.
وأظهر التقرير، أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في المملكة توزعت على النحو الآتي، خلال الشهر الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها عبر “كليك” قرابة 694 مليون دينار، وعبر “جوموبي” 360 مليون دينار، فيما استحوذ نظام “إي فواتيركم” على النسبة الأكبر من الإجمالي بما قيمته 1.15 مليار دينار.
وعلى صعيد متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال فترة الشهر الأول من العام الحالي، بلغت قرابة 13.25 مليون حركة. 
وبحسب البيانات، سجل عدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة الرقمية زيادة بمقدار 6 ملايين حركة وبنسبة تصل إلى  84 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة في الشهر الأول من العام الماضي، عندما بلغت قرابة 7.2 مليون حركة. 
وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة في أنظمة الدفع الفورية الرقمية، قد توزعت خلال الشهر الأول من العام الحالي على النحو الآتي: حيث بلغ عددها عبر نظام “ كليك” قرابة 4.49 مليون حركة، وعبر نظام “جوموبي” قرابة 3.5 مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا “إي فواتيركم” قرابة 5.3 مليون حركة. 
وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة، فقد شهدت زيادات مع زيادة إقبال الناس على الدفع الإلكتروني وما يوفره من مزايا وسهولة في التعاملات المالية، فقد أظهر التقرير أن عدد مستخدمي نظام “كليك” سجل مع نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، قرابة 1.24 مليون مستخدم.
وأشار التقرير، إلى أن الأردنيين شكلوا مع نهاية شهر كانون الثاني ( يناير) الماضي، النسبة الأكبر من إجمالي مستخدمي “كليك” بحوالي 96.4 % والباقي لغير الأردنيين، فيما أظهرت البيانات أن الذكور شكلوا نسبة 63.4 % من الإجمالي والباقي للإناث. 
كما وأظهرت البيانات أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة،  شكلت النسبة الأكبر من مستخدمي “كليك” بأكثر من 39 % من الإجمالي في نهاية الشهر الأول من العام الحالي. 
وبالنسبة لنظام “جوموبي”، فقد بلغ عدد مستخدميه نهاية الشهر الماضي، قرابة 2.19 مليون مستخدم شكل الأردنيون منهم النسبة الأكبر بأكثر من 88 % من الإجمالي. 
وأظهرت البيانات، أن الذكور شكلوا نسبة 52.4 % من إجمالي عدد مستخدمي “جوموبي” في نهاية الشهر الماضي، كما أظهرت البيانات، أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة شكلوا النسبة الأكبر من مستخدميه بحوالي 790 ألف مستخدم ضمن هذه الفئة.   
وقالت البيانات: “إن عدد مستخدمي نظام “إي فواتيركم” سجل مع نهاية الشهر الماضي حوالي 4.15 مليون مستخدم، كما بلغ عدد المستخدمين المربوطين بالنظام 505 مستخدمين من قطاعات حكومية وخاصة متنوعة، فيما يمكن النظام اليوم سداد فواتير 1743 خدمة تتبع المفوترين المسجلين بالنظام”. 
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