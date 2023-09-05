%29 توقع زيادة زوار المملكة

محمد أبو الغنم

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عمان - رجّح مصدر سياحي مطلع أن تصل أعداد زوار المملكة إلى أكثر من 4 ملايين سائح بنهاية آب (أغسطس) الماضي.وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن نسبة ارتفاع أعداد السياح خلال الثمانية أشهر الماضية تصل إلى 29 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.وأضاف المصدر نفسه أن زيادة أعداد السياح منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي تصل إلى قرابة المليون سائح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت 3.1 مليون سائح.وبين المصدر أن أعداد زوار المملكة خلال الشهور السبعة الماضية، وبحسب بيانات وزارة السياحة والآثار التي أعلنها مؤخرا وزيرها مكرم القيسي، تجاوزت حاجز 3.7 مليون زائر.وأكد المصدر عودة التعافي إلى القطاع السياحي الذي سيكسر حاجز العام السياحي الذهبي (2019) من خلال المقومات التي يمتلكها الأردن في التنوع السياحي والبيئة السياحية الآمنة في المنطقة والتي يجب استثمارها بشكل كبير في الترويج والتسويق لزيادة أعداد زوار المملكة من مختلف دول العالم وفتح أسواق سياحية جديدة لجذب السياح.