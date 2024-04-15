الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منها إنقاص الوزن.. 4 فوائد لاستبدال القهوة بالشاي الأخضر

1713176405684435600
الشاي الأخضر
دبي- بينما يعشق الكثيرون القهوة، يفضل آخرون شرب الشاي أو الشاي الأخضر، ويعد الأخير خيارًا ممتعًا ومميزًا للمشروبات الساخنة، إذ توفر نكهته خصائص مهدئة ومريحة، كما أنه يمنح دفعة ضرورية من الكافيين للمساعدة على تعزيز الطاقة خلال الصباح.اضافة اعلان
وبحسب ما نشره موقع Aol، فإن الجديد هو أن هناك 4 فوائد لتناول الشاي الأخضر مرتين يوميا لمدة شهر، كما يلي:
- قلق وتوتر أقل: من المعروف أن تناول كوب من القهوة في الصباح يساعد على تعزيز اليقظة والانتباه، لكنه في الوقت نفسه يؤدي إلى شعور بالقلق والتوتر، في حين أن تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح يجعل فترة الصباح أقل إرهاقا وأكثر هدوءا، ويمكن أن يكون مزيج الرائحة والنكهة وكمية الكافيين الموجودة في كوب من الشاي الأخضر هو الذي يعطي هذا التغيير المنعش.
ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، يحتوي كوب واحد من الشاي الأخضر سعة 8 أوقيات على حوالي 30 إلى 50 ميلليغراما من الكافيين، مقارنة بـ80 إلى 100 ميلليغرام في فنجان قهوة سعة 8 أوقيات.
ومن المؤكد أن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يكون كافيا لمساعدة الأشخاص على الحصول على الطاقة طوال اليوم، ويعتمد الأمر كله على عدد الأكواب التي يحتاجها الجسم ليشعر بها ويعمل في أفضل حالاته. تشرح إيمي غودسون، اختصاصية تغذية رياضية "أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين، وهو منبه طبيعي يمكن أن يعزز معدل الأيض بشكل مؤقت"، موضحة "أن الكافيين يعزز نشاط الجهاز العصبي المركزي ويزيد من إطلاق الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورإبينفرين، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة اليقظة وارتفاع معدل الأيض، ويعني أن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية".
- التفكير بشكل أفضل: يساعد الشاي الأخضر على التفكير بشكل أفضل والشعور بمزيد من التركيز على المهام اليومية، فيما يعد تحسنا مثيرا آخر مقارنة بشرب القهوة، التي يمكن أن يصاحب تناولها أحيانا من "ضبابية الدماغ" بعد وقت قصير.
تقول غودسون: "إن مزيج الكافيين وإل-ثيانين، وهو حمض أميني موجود في الشاي الأخضر، يمكن أن يكون له آثار إيجابية على الوظيفة الإدراكية"، مشيرة إلى أنه "يمكن أن يعزز اليقظة ويحسن المزاج دون الشعور بالتوتر الذي يرتبط غالبا بتناول كميات كبيرة من الكافيين. وتشير بعض الأبحاث أيضا إلى وجود تأثير وقائي محتمل ضد الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر".
- تقليل مشاكل المعدة: بكل بساطة، إن العديد من الأطعمة والمشروبات يمكن أن تعطل صحة الأمعاء، مما يسبب مشكلات متنوعة. أثبت الشاي الأخضر أنه مشروب مهدئ للمعدة ومشاكل الأمعاء بشكل عام.
وفقا لغودسون، فإن الشاي الأخضر مليء بالبوليفينول، وخاصة الكاتيكين، والتي تعد "مضادات أكسدة قوية تساعد في تحييد الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات". وتضيف غودسون أن تناول الشاي الأخضر يقلل التهابات الأمعاء، مما يمنع العديد من المشكلات الصحية، بما يشمل الغثيان والإمساك.
- فقدان الوزن: من الجدير بالذكر أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في فقدان الدهون، حيث أثبتت الدراسات أن له دورا محتملا في فقدان الوزن والسيطرة عليه، وتبين أن محتواه من الكافيين ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون.
تقول غودسون "إن نتائج الدراسات تشير إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن. وثبت أن مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر، وخاصة EGCG، تعزز أكسدة الدهون، مما يعني أن الجسم قد يستخدم الدهون كمصدر للطاقة بكفاءة أكبر، بما يسهم في فقدان الوزن أو التحكم فيه بمرور الوقت".-(العربية نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1713181215104703200

"اقرأ".. أمل يزهر في طريق طلبة وادي الموجب وخطوة نحو تمكين ذوي الإعاقة

منذ2 ساعة
1713176405704435800

صحتك العقلية.. "حقيقة" عليك إدراكها بشأن تأثير العمل

منذ2 ساعة
1713176937934456900

دراسة تحدد أفضل وقت في اليوم لممارسة الرياضة

منذ2 ساعة
tbl_articles_article_33597_7200cac484f-08e0-40d8-a15e-ec9bcd3b4a2e

أعراض نقص فيتامين B12 عند النساء.. ما هي؟

منذ2 ساعة
مبادرات فاطمة أبو شبيث تحدث فرقا تعليميا لدى طالبات بمخيم الأزرق

مبادرات فاطمة أبو شبيث تحدث فرقا تعليميا لدى طالبات بمخيم الأزرق

14 نيسان 2024
فعاليات ثقافية وترفيهية يعيشها الصغار في مادبا

فعاليات ثقافية وترفيهية يعيشها الصغار في مادبا

13 نيسان 2024
افكار و مواقف

العفو العام والدروس المستفادة

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ2 ساعة
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بقايا المسَّيرات في الأردن

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس
 
 