الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

8 فواكه تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع.. تعرف عليها

فواكه
فواكه
 يواجه البعض صعوبة في خسارة الكيلوغرامات الزائدة في وزن الجسم، على الرغم من اتباع النصائح العامة بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.
لكن وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن وعاء الفاكهة ربما يكون أحد الأسباب الرئيسية في عدم خسارة الوزن الزائد.اضافة اعلان
 إذ إن هناك عددا من الفواكه التي تسبب زيادة في الوزن، كما أنه في المقابل، هناك مجموعة متنوعة من الفواكه الشهية المتوفرة بطبيعتها التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن. وتشمل قائمة أفضل الفواكه، التي تساعد في الحصول على الشكل المثالي وفقدان الوزن بشكل أسرع، ما يأتي:
التفاح
لعل تناول تفاحة في اليوم يغني عن سؤال الطبيب، كما أن تناول التفاح المليء بالألياف والماء يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يحد من الرغبة الشديدة ويمنع الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.
البرتقال
البرتقال منعش ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومنخفض السعرات الحرارية، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق الدهون.
العنب
العنب غني بمضادات الأكسدة والريسفيراترول، وهي مركبات معروفة بتعزيز فقدان الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل تخزين الدهون. يمكن تناول العنب من دون إفراط للحصول على المزايا الصحية إضافة إلى المذاق الشهي.
الموز
يعد الموز من عجائب فقدان الوزن بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم توازن السوائل والتخلص من الانتفاخ. ترضي حلاوة الموز الطبيعية الرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية أثناء التنقل.
البابايا
تعد فاكهة البابايا ضرورية لأي شخص يتطلع إلى التخلص من الوزن الزائد. إن البابايا غنية بالإنزيمات مثل الغراء، التي تساعد في عملية الهضم وتساعد الجسم على تكسير الدهون بشكل أكثر كفاءة. كما أن محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والألياف العالية يجعلها متعة خالية من الشعور بالذنب.
البطيخ
بفضل محتواه العالي من الماء وعدد السعرات الحرارية المنخفضة، يروي البطيخ العطش ويمنح شعورا بالشبع من دون أي تأثير على وزن الجسم.
الأناناس
يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يساعد على الهضم ويعزز تحلل الدهون. كما أن محتواه المائي العالي يبقي الشخص راضيا، مما يجعل من السهل الالتزام بالأهداف المتعلقة بفقدان الوزن.
الرمان
يتميز الرمان بأنه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقمع الشهية، مما يجعله إضافة قيمة لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن.
يشار إلى أن التخسيس هو محاولة الإنسان للتخفيض من وزنه بغرض التحسين من مستوى الصحة لديه أو بغرض منح الجسم الرشاقة والخفة، أو تحقيق كلتا الفائدتين معا.
وعلى هذا الطريق، يلجأ البعض إلى اتباع حمية غذائية صارمة معينة في الأكل، ويوجد منها الكثير. -(العربية نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رشا سلامة

خطاب كراهية مزمن

منذ 50 دقيقة
تعبيرية

حينما تروي المسلسلات قصص التنمر: الدراما كسلاح للتغيير

منذ2 ساعة
الفنان جميل براهمة-(من المصدر)

براهمة: الدراما تعكس رؤية الحياة وتنقل تجاربنا الإنسانية

منذ2 ساعة
تعبيرية

"شات جي بي تي" يغير من شروط استخدامه

منذ2 ساعة
عصائر

لتعزيز الجهاز المناعي.. عليك بهذه العصائر

منذ2 ساعة
جانب من أنشطة وعمل الفريق-(من المصدر)

"شباب حي الطفايلة" ينهض بالعون لأهالي غزة ويقدم مساعدات إنسانية

01 نيسان 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

اعتصام الكالوتي.. ما يجري بالخفاء

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

وقفات الرابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تجدد سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب وصناعة النخب!!

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات | منذ2 ساعة
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777
 
 