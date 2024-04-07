الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد الأسير في سجون الاحتلال وليد دقة نتيجة الإهمال الطبي

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الأسير الفلسطيني الشهيد وليد دقة
أعلنت هيئة شؤون الأسرى (تابعة للسلطة الفلسطينية) ونادي الأسير الفلسطين (حقوقي)، الأحد، استشهاد الأسير في سجون الاحتلال وليد دقة (62 عاما) داخل مستشفى "آساف هروفيه"، بعدما أمضى في سجون الاحتلال 39 عاما.اضافة اعلان
وقالت الهيئة والنادي في بيان، إن الأسير دقة "استشهد جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد (القتل البطيئ) التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".
وتدهور الوضع الصحي للأسير وليد دقة منذ آذار/مارس 2023، نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد، وقصور كلوي حاد، إلى جانب إصابته بسرطان التليف النقوي في 18 كانون الأول/ديسمبر عام 2022، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، والذي تطور عن سرطان الدم الذي شُخص قبل نحو عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.
واعتقل الأسير دقة، في 25 من آذار/ مارس 1986 إلى جانب مجموعة من رفاقه وهم: "إبراهيم أبو مخ، ورشدي أبو مخ، وإبراهيم بيادسة".
يذكر أن الاحتلال أصدر بحقه حكما بالسّجن المؤبد، وجرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.
وارتفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال إلى 14، منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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