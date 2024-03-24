ردا على قصف بعلبك.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر اليوم الأحد، استهداف عدة مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ردا على قصف إسرائيل لمنطقة بعلبك في لبنان.



وقال "حزب الله" في بيان: "ردا على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك، استهدفت المقاومة عند الساعة (1:10) من صباح يوم الأحد 24-03-2024 القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي)، حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا".

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وسبق إعلان "حزب الله" بيان صادر عن الجيش الاحتلال الإسرائيلي قال فيه: "أغارت طائرات حربية في وقت سابق الليلة على ورشة تحتوي على وسائل قتالية تابعة لحزب الله في منطقة بعلبك".



من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "رصدنا نحو 50 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل، وتم اعترض عددا منها".

