الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على دير البلح

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أرشيفية
استشهد عدد من الفلسطينين اليوم الثلاثاء، إضافة إلى إصابة آخرين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمنطقة المحطة في دير البلح، وسط قطاع غزة.اضافة اعلان
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