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الثلاثاء 12 آذار 2024
9:36 م
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على دير البلح
أرشيفية
استشهد عدد من الفلسطينين اليوم الثلاثاء، إضافة إلى إصابة آخرين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمنطقة المحطة في دير البلح، وسط قطاع غزة.
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