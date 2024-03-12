شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على دير البلح

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استشهد عدد من الفلسطينين اليوم الثلاثاء، إضافة إلى إصابة آخرين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمنطقة المحطة في دير البلح، وسط قطاع غزة.