مقتل شخصين بتحطم مروحية عسكرية في لبنان

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أكد الجيش اللبناني، عن "تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخر".