الخميس 24 آب 2023
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مقتل شخصين بتحطم مروحية عسكرية في لبنان

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الجيش اللبناني
أكد الجيش اللبناني، عن "تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخر". اضافة اعلان
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بايدن يوافق على منح ولاية نيويورك حق استخدام مطار قديم لاستيعاب المهاجرين 21 آب 2023

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