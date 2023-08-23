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الأربعاء 23 آب 2023
9:08 م
مقتل شخصين بتحطم مروحية عسكرية في لبنان
الجيش اللبناني
أكد الجيش اللبناني، عن "تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخر".
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الجيش اللبناني
تحطم
طائرة عسكرية
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