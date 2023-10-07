السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأحزاب القومية واليسارية: الشعب الفلسطيني قلب الطاولة في وجه الاحتلال

إسرائيلي يهرب من نيران تشتعل حوله بعد إطلاق صواريخ من غزة على عسقلان (رويترز)
إسرائيلي يهرب من نيران تشتعل حوله بعد إطلاق صواريخ من غزة على عسقلان (رويترز)
أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بيانا اليوم السبت حول عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.اضافة اعلان

وتاليا نص البيان:

"يتقدم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بالتهنئة والاعتزاز للشعب الفلسطيني ومقاومته الملحمية، الذي قلب الطاولة في وجه الاحتلال الاستيطاني، وفي وجه المطبعين والمستسلمين، معلنا أن الثورة الشعبية المسلحة هي الخيار الوطني البديل الذي رسمه الشعب الفلسطيني لقضيته وحقوقه الوطنية وهو الرد الحقيقي على جرائم الاحتلال والاستيطان ومشروع الضم والترحيل، وهو البديل لسياسات الرهان على الوعود الزائفة والأوهام المضللة.

ان ما تشهده الأرض الفلسطينية الآن ما هو إلا نموذج للمقاومة الشاملة التي يمتلك الشعب الفلسطيني خبرة تاريخية في اجتراح إبداعاتها وبطولتها، من اجل إسقاط المشاريع التصفوية للتحالف الأمريكي الصهيوني الذي يسعى إلى ما يسمى شرق أوسط أمريكي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى حساب الأمة العربية جمعاء.

إن الإذلال الذي تعرض له جنود الاحتلال ومستوطنوه على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة يجب أن يشكل درساً بليغا ليس فقط للاحتلال وإنما لكل المروجين للمشروع الصهيوني الإحلالي في الوطن العربي الكبير.

يدعو الائتلاف كل القوى الحية لشعبنا الأردني للوقوف صفا واحداً من اجل نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته ومن اجل حماية الأردن وسيادته من المشروع الصهيوني الاستعماري.

النصر للمقاومة ... النصر للشعب الفلسطيني الواحد الموحد

عاش الأردن حراً مستقلاً

7 / 10 / 2023

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية

حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" – الحزب الشيوعي الأردني

حزب البعث العربي الاشتراكي - حزب الحركة القومية – حزب البعث العربي الديمقراطي".
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