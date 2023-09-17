الإثنين 18 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

انطلاق أعمال "ملتقى الإعلام والاتصال" بمشاركة إعلامية أردنية وعربية واسعة

جانب من فعاليات ملتقى الإعلام والاتصال-(تصوير: ساهر قدارة)
جانب من فعاليات ملتقى الإعلام والاتصال-(تصوير: ساهر قدارة)
 انطلقت فعاليات الملتقى الإقليمي الدولي "مستقبل الإعلام والاتصال" الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين مساء أمس في عمان، بمشاركة واسعة لصحفيين ومؤثرين، وشخصيات إعلامية.اضافة اعلان
وفي حفل الافتتاح، قال رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إن "15 مليار دولار وأكثر هي أرباح منصات التواصل الإجتماعي من الاعلانات بينما تضع القيود على المحتوى"، متسائلا: ماذا قدمت الدول العربية، لحرية الإعلام ووضع معايير صحافة المهنية؟
رئيس معهد الصحافة الدولي سكوت جرفن قال إن "الإعلام أصبح يخدم توجهات الجمهور"، مضيفا "علينا أن نوقف محاولات الاستيلاء والسيطرة على الهيئات التنظيمية للإعلام".
فيما أكد نائب رئيس معهد الصحافة الدولي ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن المعايير المهنية للصحافة لم تتغير، برغم التغيرات التي طرأت على القطاع، مبينا أن وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الرقمي، أحدثت فوضى بعدم مهنيتها، وباتت تشكل خطرا حقيقيا على مهنية الإعلام.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، أن الإعلام التقليدي يتقهقر أمام وسائل التواصل، مؤكدا أننا بتنا اليوم "أمام ضرورة سلسلة من الإجراءات لدعم الحريات الصحفية".
وقالت نائبة رئيس مجلس إدارة المركز سوزان عفانة "ها نحن مستمرون في هذه الثورة الرقمية لتقديم الدعم لهم، مع الحفاظ على معايير حرية التعبير".
في أول مداخلات الملتقى، قال وزير العمل الأسبق معن القطامين إننا "نتعرف يوميا على 4000 إعلان يحمل الكثير من الأفكار التي تسهم بصناعة القرار".
وأكد أنه في العالم العربي هناك أكثر من 500 جامعة، متسائلا: "هل رأينا جامعة وقطاع خاص قام بتخصيص محتوى لتوعية المجتمع؟ وأين المحتوى المفيد الصادر عن العالم العربي؟".
وقالت الناشطة ديما فراج "كتبت تعليقا سلبيا للرسام عماد حجاج، والناس تداولوه بشكل مبالغ وخاطئ"، مبينة أنها تعتذر منه في كل مرة تراه فيها، بينما رد حجاج عليها ممازحا أنه "مسامحها وأنها حرة بالتعبير، ولدى كل شخص له حرية التعبير عن رأيه".
وقال حجاج "أنظر إلى رسوماتي السابقة وأرى كيف تعلمت"، مبينا أنه بات يتعجب حاليا "من كم التحول والتغير. والفنان الحقيقي لا يقلد وإنما يبتكر".
وأكد الفنانة زين عوض أن "السوشيال ميديا أخذتنا لعالم أكثر تسارعا، فبينما كان الراديو والتلفزيون يعززان الروابط العائلية، اليوم نحن نسمع ونشاهد بشكل فردي"، وقالت المحامية هالة عاهد "ننظر إلى منصات التواصل كنتيجة لفضاءات على الأرض، وإذا أردنا إيجاد حل لخطاب الكراهية على صفحاتها، فعلينا حل قضايا حقوق الإنسان الأخرى على الأرض، حتى لا نجدها كإساءة على المنصات".
ولفت عضو مجلس الإشراف في شركة "ميتا" خالد منصور، أن هنالك 5 مليارات حساب للتعامل مع الشكاوى على مواقع التواصل، وخوارزميات لاصطياد الإساءات، مبينا أن وظيفة الإعلام ليست الحفاظ على المشاعر من الإساءة، وأن "الحكومات من مصلحتها هذه المعايير التي تقيد الآراء".
وزير الثقافة والشباب الأسبق د. محمد أبو رمان إلى أن بعض الحكومات لم تتعلم من الربيع العربي، في وقت تعمل فيه مواقع التواصل على تغيير الآراء، مضيفا أن منصات التواصل  أسهمت بنشر الأخبار أكانت صحيحة أم خاطئة، مشيرا الى أن الأردن وضع سياسات جديدة في السيطرة على المنصات.
وتحدث الهاشمي نويره قائلا إن "الفرق بين الدول الديمقراطية وأغلب دولنا، هو مدى تقييد القوانين للحريات، والحد من الآراء السياسية في ظل الانفجار التكنولوجي، ما صار معه من الضروري أن تتدخل الدولة بالمنصات للسيطرة على الفضاء العام".
ولفت د. أحمد الطيبي إلى أنه "ليس الإعلام الذي يغيب القضية الفلسطينية، ولكن القضية الفلسطينية غيبت في هذه المرحلة ولم تعد القضية الأساسية، مؤكدا على أن "المطلوب منا كشعوب عربية وإسلامية، تداول أخبار فلسطين ونشر المعرفة أكثر عما يخصها من أخبار التي حتى لا يتم تشويه الحقائق".
واستعرض المؤسس وعضو مجلس إدارة المركز الزميل نضال منصور حول مسيرة المركز في ربع قرن وأبرز محطات عمله.
جانب من أحد أحياء عمان القديمة-(أرشيفية)

الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة الزلازل.. هل ثمة خطر محتمل قادم؟ منذ2 ساعة

F6PTO4CXgAAcTQC

الملك يلتقي في نيويورك رئيسة كوسوفو منذ6 ساعة

عطلة رسمية - (تعبيرية)

عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف منذ9 ساعة

تعبيرية

طلاب الأردن على موعد مع تطوير منهاج اللغة الإنجليزية منذ10 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى وزارة التعليم العالي في عمان-(أرشيفية)

1309 طلبات لـ"التجسير".. والمهلة تنتهي اليوم

منذ2 ساعة
b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

صدور نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية

منذ2 ساعة
سد الملك طلال-(تصوير: ساهر قدارة)

تعديلات على الموازنة المائية بانضمام سدين جديدين

منذ2 ساعة
مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال في عمان-(أرشيفية)

تقرير: معدل العضوية في الاتحاد العام لنقابات العمال منخفض

منذ2 ساعة
الأميرة سمية خلال مشاركتها باجتماع حول مفاهيم السلامة في مجال المواد الكيميائية أمس-(بترا)

الأميرة سمية تشارك باجتماع لتعزيز السلامة من المخاطر الإشعاعية

منذ2 ساعة
مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(أرشيفية)

"الأغذية": تقليص المساعدات بنسبة %1 يدفع 400 ألف شخص للمجاعة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريوهات خطيرة في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

فيضان سيارات

جهاد المنسي |اليوم

أجواء الحوار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

السعودية.. ماذا تريد من التطبيع؟

سميح المعايطة |اليوم

فلتكن أوسلو عاصمة للنرويج فقط

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 