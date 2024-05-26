طقس دافئ اليوم وحار نسبياً غدا

يكون الطقس اليوم الأحد، دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا الى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



فيمايطرأ الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



اما الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 15 وفي مرتفعات الشراة 24 - 14, وفي مناطق البادية 32 - 19 وفي مناطق السهول 27 - 21، وفي الأغوار الشمالية 36 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26، وفي البحر الميت 37 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.-(بترا)