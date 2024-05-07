وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي هشام الدباغ

نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، الإعلامي الأردني هشام الدباغ الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الاثنين بعد مسيرة حافلة ومميزة في الإعلام العربي.

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واستذكر المبيضين، مناقب الفقيد وإسهاماته في الإعلام الأردني والعربي، إذ كان من رواد المذيعين في التلفزيون والإذاعة الأردنية، وعمل في العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية العربية والمحلية، بالإضافة إلى نشره مؤلفات وأبحاثا في حقول الإعلام والتاريخ الإسلامي.



وأعرب المبيضين عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.-(بترا)