إعلان ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين المصابين بالسرطان في الجامعات

وبينت الوزارة شروط وإجراءات التقدم بالطلب على النحو الآتي: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وبمعدل (65بالمئة) فما فوق، وإحضار النسخة الأصلية من التقرير الطبي المعتمد الذي يشخص حالة الطالب والصادر عن مركز الحسين للسرطان، أو عن المستشفيات الحكومية أو الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية، شريطة أن لا يكون قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر، وإحضار صورة عن الإعفاء الطبي من الجهة التي تكفلت بعلاج الطالب، شريطة أن يكون ساري المفعول، وإحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية، وتعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة، وتقديم طلب قبول موحد إلكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة) خلال فترة تقديم الطلبات المعلنة من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.