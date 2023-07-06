الخميس 06 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الصفدي: توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع سلطنة عُمان

F0WAZR2XsAIMnwp
جانب من القمة الثنائية
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن العلاقات الأردنية العُمانية تاريخية استراتيجية أخوية تنعكس دوما في العمل المشترك لخدمة مصالح البلدين والقضايا العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.اضافة اعلان
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية الأردنية العمانية المشتركة، أنه جرى توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع سلطنة عُمان.
وأشار الصفدي إلى أن "العلاقات بين البلدين راسخة ومتجذرة ومبنية على الاقتناع الراسخ بأن مصلحتنا في أن نستمر في العمل معا".
وأوضح أن أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية الأردنية العمانية المشتركة هي إحدى مخرجات لقاء القمة الذي جمع صاحبي الجلالة في سلطنة عُمان الشقيقة العام الماضي آنذاك.
وأضاف الصفدي أن التوجيهات كانت واضحة في أن نتخذ خطوات عملية من أجل المضي في تعاون عملي ملموس أثناء زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان، وجرى توقيع 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية.
"اجتمعت اللجنة الخميس بتوجيه مباشر من صاحبي الجلالة وهي المرة الأولى التي تلتئم فيها اللجنة على مستوى وزراء الخارجية منذ أن تقرر ذلك في العام 2019 وجرى اليوم توقيع 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية والبحث جار لتوقيع حوالي 22 اتفاقية ومذكرة تعاون"، وفق الصفدي.
وأوضح أن الأردن وعُمان يسبران بخطوات عملية واضحة لزيادة التعاون في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية سياحية تجارية ثقافية، مشيرا إلى أنه جرى مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاستثمار في البلدين لإيجاد الصيغة القانونية لتمكين جهاز الاستثمار العُماني أيضا من الاستثمار في المملكة.
وأضاف الصفدي أن الخطوات التي نقوم بها واضحة والقطاعات التي نستهدفها محددة والتوجيه السياسي من القيادة واضح، وعملنا مستمر للارتقاء بالعلاقة على مستوياتها واتفقنا خلال أعمال اللجنة على أن يكون هنالك لجان متابعة في البلدين، بحيث تقدم تقارير ربعية حول مستوى الإنجاز في تنفيذ ما اتفق عليه".
"وقعنا اليوم محضر اجتماعات اللجنة وسيصدر عن الاجتماعات أيضا بيان مشترك سترون أنه يعكس التوافق التام بين بلدينا في حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية وأيضا في مقارباتنا للقضايا والتحديات الإقليمية"، وفق الصفدي.
وتبحث أعمال اللجنة فرص توسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، ومشاريع القرارات المرفوعة من اللجنة الفنية التحضيرية التي اجتمعت عبر تقنية الاتصال المرئي قبل انعقاد أعمال اللجنة المشتركة.
وأجرى الصفدي والبورسعيدي محادثات، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.
كما تتناول المحادثات عديد قضايا إقليمية ودولية وجهود حل الأزمات في المنطقة، وذلك قبيل انعقاد أعمال اللجنة الوزارية الأردنية العُمانية المشتركة.
new_239574_6502

تشكيل لجنة لاستضافة الأردن لمؤتمر اليونيسكو منذ23 ساعة

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية منذ23 ساعة

إحدى مركبات الدوريات الخارجية - (أرشيفية)

السير: تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الرئيس للحوادث المرورية صباح اليوم 05 تموز 2023

بدء أعمال اللجنة الأردنية العُمانية العاشرة غدا

بدء أعمال اللجنة الأردنية العُمانية العاشرة غدا 05 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2023-07-04 at 10.32.33 AM

122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

منذ1 ساعة
1688637446460

اللجنة الأردنية العُمانية تبدأ أعمالها في عمان

منذ2 ساعة
1687072349586

توقف تلفريك عجلون لصيانته اليوم

30 حزيران 2023
download (5)

إرادة ملكية بالموافقة على تعيينات بمحكمة الاستئناف الكنسية

15 حزيران 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-07-06 at 1.53.03 PM

المجتمع المدني والحكومة يتابعان تنفيذ خطة عمل "تفعيل الثقة والحوكمة الرشيدة"

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-04 at 10.32.33 AM

122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

منذ1 ساعة
1688637446460

اللجنة الأردنية العُمانية تبدأ أعمالها في عمان

منذ2 ساعة
التربية

تعمم بفتح قاعات التوجيهي عند التاسعة صباحاً

منذ19 ساعة
مركز إصلاح وتأهيل سواقة

الفايز: مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن حظيت باحترام دولي

منذ23 ساعة
وزارة الشباب - (أرشيفية)

مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الخروج من "غسيل الأموال"

سلامة الدرعاوي |اليوم

الخط الصحراوي!

نضال المجالي |اليوم

مؤشرات جاذبية الدول للاستثمار

رعد التل |اليوم

رسالة إلى “الأولمبية”

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات | منذ17 ساعة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 