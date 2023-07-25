الثلاثاء 25 تموز 2023
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الضمان: تخصيص 341 راتب وفاة طبيعية منذ بداية 2023

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تخصيص 341 راتب وفاة طبيعية منذ بداية 2023
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص (341) راتب وفاة طبيعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية كما في 30/6/2023 إلى (23865) راتباً تقاعدي. اضافة اعلان

وأشارت المؤسسة إلى أنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.

وأضافت المؤسسة أنه يخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار. 

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراك متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.
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