الخميس 29 حزيران 2023
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تحذير أمني من حوادث غرق الأطفال

غرق طفل - (تعبيرية)
غرق طفل - (تعبيرية)
دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة في موسم العطلات، حيث تزداد حوادث الغرق للأطفال.

وطالبت المديرية، من خلال مقطع فيديو توعوي بثته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، بعدم السماح للأطفال بالدخول إلى حوض السباحة إلا بوجود منقذ أو شخص لديه المعرفة بمهارات السباحة والإنقاذ، والحرص على اختيار المكان المخصص للسباحة والابتعاد عن البرك الزراعية والسدود والتجمعات المائية الخطرة.اضافة اعلان

وأشارت إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن التي تكون مطوقة بشريط تحذير أو مؤشر عليها بلافتة تحذيرية تمنع الاقتراب منها أو السباحة.

وأكدت المديرية عدم الاندفاع العاطفي ومحاولة إنقاذ أشخاص دون الإلمام بمهارات الإنقاذ والسباحة، إضافة إلى تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء رحلات التنزه.

وتعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع (1179) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة (6:59) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، كما تم التعامل مع (97) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:09) دقيقة، و(121) حادث إطفاء وبمعدل زمن استجابة (7:41) دقيقة. (بترا)
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