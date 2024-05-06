الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التربية" تجري اختبارا وطنيا لطلبة "الرابع" اليوم

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طلبة بإحدى المدارس-(أرشيفية)
عمان- تجري وزارة التربية والتعليم اليوم، اختبارا وطنيا لضبط نوعية التعليم لطلبة الصف الرابع في مباحث اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة محمد شحادة.اضافة اعلان
وقال شحادة لـ"الغد" أمس، إن نحو 173 ألف طالب وطالبة في المملكة سيخضعون للاختبار الذي تعده الوزارة، بهدف توفير بيانات موضوعية، تتعلق بمستويات إتقان طلبة الصف الرابع الأساسي، لمحاور التعلُّم ومهاراته الأساسية، ونتاجاته الخاصة، في مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وبيانات عن مستويات أداء الطلبة، بدلالة مؤشرات الأداء، ومستويات أداء الطلبة على مهارات اقتصاد المعرفة.
وأضاف شحادة أن الاختبار سيبدأ الساعة العاشرة ومدته ساعة ونصف، حيث سيمتحن الطالب في مبحث واحد ضمن المباحث المستهدفة، مشيرا إلى أن فقرات الاختبار ستكون من نوع الاختيار من متعدد، وسيكون الاختبار متاحا للطلبة إلكترونيا وورقيا.
وبين أن الاختبار يستهدف طلبة الصف الرابع في مختلف السلطات التعليمية الحكومية والخاصة والثقافة العسكرية ومدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأكد أن أسئلة الاختبار وصلت مغلقة إلى قسم الامتحانات في مديريات التربية والتعليم كافة، وسيصار إلى توزيعها على المدارس من لجان معتمدة رسميا للإشراف على الامتحان وأخذ الإجابات لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في معرفة مدى امتلاك الطلبة للمهارات المطلوبة.
وأوضح أن الاختبار يطبق سنويا في المباحث الأساسية الأربعة، وفق خطة منتظمة وبالتناوب على واحد من الصفوف المستهدفة، وهي: الـ4 والـ8 والـ10 الأساسي، بحيث سيختبر هذا العام الصف الرابع.
ونوه بأن هذا الاختبار هو أحد الاختبارات التي تقوم بها الوزارة منذ أعوام طويلة لضبط نوعية التعليم، وقياس المهارات المعرفية عبر الصفوف المختلفة، مبينا أن الوزارة تسعى من هذا الاختبار إلى تزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم، والمساعدة باتخاذ قرارات التطوير المناسبة، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة والضعف في أداء طلبتهم، كما يساعد بمتابعة الطلبة، وتحديد مسار تقدمهم، وتحسين تعلمهم، فضلا عن إبراز الجوانب التي يجب التركيز عليها في المناهج الدراسية أثناء ممارسة عملية التعليم، خاصة تلك الجوانب والمهارات التي أظهرت نتائج التحليل، ضعف أداء الطلبة فيها.
وأكد أن الهدف من الامتحان توفير قاعدة بيانات مهمة جدا للوزارة للوقوف على الحصيلة العامة للمعرفة المتراكمة لدى الطلبة، لافتا إلى أن الوزارة ستصدر لاحقا لهذا الاختبار، تقريرا إحصائيا عاما ومفصلا بنتائج الطلبة، يتضمن مستويات أداء المديريات على مستوى المملكة، ومستويات أداء المدارس على مستوى المديرية، فضلا عن مستويات أداء الطلبة على مستوى المدرسة، وتوصيات للمعنيين في الميدان التربوي، في ضوء نتائج الاختبار.
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