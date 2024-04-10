تعرف على حالة الطقس في أيام العيد

تتأثر المملكة مع ساعات الفجر والصباح الأولى من يوم الأربعاء "أول أيام عيد الفطر" بمنخفض جوي بارد وماطر صُنف من الدرجة الثانية بحسب مقياس طقس العرب لشدة المُنخفضات الجوية، ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية المُناسبة بسبب برودة الأجواء.



وفي التفاصيل فيُتوقع أن يكون الطقس بارداً بوجه عام تزامناً مع شروق شمس وصلاة يوم عيد الفطر، تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط وجنوب المملكة.



أما في ساعات النهار فيكون الطقس بارداً بوجه عام، وتنخفض درجات الحرارة العظمى لتكون حول 15 درجة مئوية في العاصمة عمّان، ويستمر هطول زخات من الأمطار بين الحين الاخر على أجزاء مختلفة من المملكة، كما وتنشط الرياح في ساعات ما بعد الظهر والعصر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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كما وتزداد المؤشرات على عودة الاستقرار للأجواء اعتباراً من ساعات ليل الأربعاء/الخميس ونهار يوم الخميس مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في باقي أيام العيد.