الأربعاء 10 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعرف على حالة الطقس في أيام العيد

منظر عام لمدينة عمان
منظر عام لمدينة عمان

تتأثر المملكة مع ساعات الفجر والصباح الأولى من يوم الأربعاء "أول أيام عيد الفطر" بمنخفض جوي بارد وماطر صُنف من الدرجة الثانية بحسب مقياس طقس العرب لشدة المُنخفضات الجوية، ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية المُناسبة بسبب برودة الأجواء. 

وفي التفاصيل فيُتوقع أن يكون الطقس بارداً بوجه عام تزامناً مع شروق شمس وصلاة يوم عيد الفطر، تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط وجنوب المملكة. 

أما في ساعات النهار فيكون الطقس بارداً بوجه عام، وتنخفض درجات الحرارة العظمى لتكون حول 15 درجة مئوية في العاصمة عمّان، ويستمر هطول زخات من الأمطار بين الحين الاخر على أجزاء مختلفة من المملكة، كما وتنشط الرياح في ساعات ما بعد الظهر والعصر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

اضافة اعلان

 

كما وتزداد المؤشرات على عودة الاستقرار للأجواء اعتباراً من ساعات ليل الأربعاء/الخميس ونهار يوم الخميس مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في باقي أيام العيد.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد

ولي العهد: يهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

منذ5 ساعة
1712681956267

الأردن يعلن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

منذ6 ساعة
6202318144734576250440

الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات عيد الفطر

06 نيسان 2024
أمطار غزيرة في الأردن - (أرشيفية)

أمطار متفاوتة الغزارة في مناطق متفرقة من المملكة.. وتشتد الليلة ونهار الغد

18 آذار 2024
اقرأ أيضا
Untitled-1

"الأوقاف": المسجد الحسيني مصلى العيد الرئيس لهذا العام

منذ2 ساعة
1712686073562

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر

منذ4 ساعة
سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد

ولي العهد: يهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

منذ5 ساعة
جلالة الملكة رانيا

الملكة تهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

منذ5 ساعة
جلالة الملك عبدالله

الملك يهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

منذ6 ساعة
1712681956267

الأردن يعلن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 