الإثنين 26 حزيران 2023
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أحد أقطاب صناعة السينما يدلي بشهادته في محاكمة نتنياهو بتهم فساد

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
يدلي أحد أقطاب صناعة السينما في هوليوود اليوم بشهادته كشاهد إثبات رئيسي في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتهامات بالفساد.اضافة اعلان

ويدلي أرنون ميلشان، ومن بين الأفلام التي أنتجها "امرأة جميلة" و"عبد لمدة 12 عاما"، بشهادته عبر رابط الفيديو في المحاكمة من بريطانيا، حيث مكان إقامته.

وتجري المحاكمة في القدس، لكن ميلشان، البالغ من العمر 78 عاما، سيدلي بشهادته في برايتون، بناء على طلب الادعاء. ومن المتوقع أن تستمر الشهادة عدة أيام.

ويزعم الادعاء أن ميلشان أهدى نتنياهو وزوجته هدايا سخية، مثل السيجار والشمبانيا والمجوهرات، بقيمة تصل إلى نحو 700 ألف شيكل (حوالي 200 ألف دولار) مقابل المساعدة من رئيس الوزراء لتعزيز مصالحه التجارية والشخصية.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وهذه القضية هي واحدة من بين ثلاث قضايا فساد يواجهها.

ونتنياهو متهم بمساعدة ميلشان في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

ووصف نتنياهو تقديم الهدايا بين الأصدقاء بأنه سلوك عادي، ووصف محاكمته بأنها مطاردة سياسية.

وألمح ميلشان إلى طابع وطني أعمق للعلاقة. وقال في شهادته مستخدما لقب التدليل الخاص بنتنياهو: "لا أستطيع إخبارك بعدد الأشياء التي فعلتها أنا وبيبي سرا من أجل البلد".

وعندما وصل نتنياهو إلى محكمة القدس، استقبله ميلشان من خلال شاشة بعبارة "شالوم ، بيبي!"

وبدأت التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو، وهو الآن في فترته السادسة كرئيس للوزراء.

وبعد عدد من الانتخابات غير الحاسمة و 18 شهرا في المعارضة، عاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على رأس حكومة يمينية متشددة.

ونفى نتنياهو وجود أي صلة بين محاكمته وإصلاحات نظام العدالة التي يسعى إليها تحالفه والتي قوبلت بمعارضة قوية.
ووجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم منحه مزايا إلى رجال الأعمال مقابل تغطية إعلامية إيجابية.


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