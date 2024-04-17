أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 994 طنا.



وقال مدير السوق المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع الوارد إلى السوق المركزي من الخضار بلغ 607 أطنان، و152 طن فواكه، و56 طن ورقيات، و34 طن فواكه وخضار مشكلة، و145 طنا مواد مختلفة مشكلة.

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وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي للسوق، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12 و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45 قرشا، والثوم 125 و224 قرشا، والبطاطا بين 45 و 65 قرشا، والبندورة بين 13 و 22 قرشا، والجزر بين 25و 45 قرشا، والخيار بين 20 و 30 قرشا، والزهرة بين 17 و 30 قرشا، والليمون بين 15 و 20 قرشا، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا، والبطيخ بين 20 و35 قرشا، والشمام بين 25 و45 قرشا.-(بترا)