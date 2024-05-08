الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الضمان تخفف الأعباء المالية على القطاع الخاص بسبب ظروف المنطقة

الضمان تؤكد وضع خبراتها في خدمة الأشقاء الفلسطينيين
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن اتخاذها خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف على منشآت القطاع الخاص بما فيها منشآت القطاع السياحي، بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتعرض لها هذه المنشآت جراء العدوان على غزة فقد قامت المؤسسة بتعديل نظام الشمول الصادر بموجب قانونها بما يسمح بإلغاء فائدة التقسيط على المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة.اضافة اعلان

وفي تصريح لمدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة أكد إن شركات القطاع الخاص تعاني من تداعيات الحرب في غزة ويجب الوقوف معها لحين أن تنفرج هذه الغمة، مشيراً إلى أن واجبنا الوطني يحتّم علينا اتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف هذه الظروف على القطاع الخاص، حيثُ قام مجلس الوزراء الموقر بإلايعاز من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتقديم دعماً غير مسبوق تمثل في تسريع الإجراءات التشريعية التي أدت إلى تعديل التشريعات ذات العلاقة وخلال فترة قياسية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي قرار مجلس إدارتها الذي تضمن إلغاء فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها كخطوة غير مسبوقة، وذلك شريطة أن تتقدم بطلب تقسيط أو جدولة خلال الفترة من 1/5/2024 ولغاية 31/8/2024.

ووجهت المؤسسة في بيانها دعوة لكافة المنشآت المدينة إلى الاستفادة من هذا القرار قبل انتهاء المدة المحددة والتي تنتهي بتاريخ 31/8/2024 كونه بعد هذا التاريخ ستصبح نسبة فائدة التقسيط (2%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 1/9/2024 ولغاية 31/12/2024، فيما سترتفع نسبة فائدة التقسيط إلى (4%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 1/1/2025 ولغاية 30/4/2025.

أما المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة، بيّنت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من هذا القرار من خلال التقدم بطلب إعادة الجدولة، مشيرةً إلى أن نسبة فائدة التقسيط ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) بعد تاريخ 1/5/2025.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة

الرواشدة: "سيجري" الأردنية تعمل على التجسير بين الصناعيين والأكاديميين

منذ 27 دقيقة
نقابة تجار المواد الغذائية

نقابة تجار المواد الغذائية تطلق مبادرة "إطعام"

05 أيار 2024
السقاف تعرض فرصا استثمارية على جهات حكومية وقطاع خاص في بريطانيا

السقاف تعرض فرصا استثمارية على جهات حكومية وقطاع خاص في بريطانيا

01 أيار 2024
تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 % العام الماضي

قرابة ربع مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر

22 نيسان 2024
اقرأ أيضا
afcm_mazen

بورصة عمان في المركز الأول عربياً في تحقيق عائد التوزيعات

منذ 10 دقيقة
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة

الرواشدة: "سيجري" الأردنية تعمل على التجسير بين الصناعيين والأكاديميين

منذ 28 دقيقة
غرفة تجارة عمان

صادرات تجارة عمان ترتفع 8.9 % بالثلث الأول

منذ1 ساعة
ميناء العقبة - (أرشيفية)

تمديد قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على الشحن البحري

منذ22 ساعة
مدير-هيئة-النقل-البري-المهندس-عبد-الرحيم-الوريكات-1203202301

الحكومة: ارتفاع أسعار 5 سلع وانخفاض 23 أخرى

منذ22 ساعة
الذهب يسجل مستوى غير مسبوق عالميا

47.4 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

هدنة مرتقبة وتفاؤل حذر

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

3 أسباب وراء هجوم ليلة الاثنين

ماهر أبو طير |اليوم

تحفيز الاستثمار وخلق بيئة جاذبة

موسى الساكت |اليوم

قانون الانتخاب وفرز المترشحين والناخبين

زيدون الحديد |اليوم

مأزق بايدن

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات | منذ15 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات | منذ15 ساعة
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات | منذ15 ساعة
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

ابني

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة
 
 