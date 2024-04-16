الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل الخميس

دعم المحروقات
صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل الخميس

أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات، أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر كانون الأول/ للربع الأخير من العام 2023، سيبدأ بعد غد الخميس.

اضافة اعلان

 
وقال الوريكات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن صرف المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة لمواصلة تحمل تكاليف بدل فرق أرتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف عن المواطنين من مستخدمي وسائط النقل العام، بعدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات؛ حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل، ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.


‏‎وأوضح أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الجمعة الموافق 31 أيار المقبل.


وشدد على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، مشيرا إلى أن تحديد هذه المدة يهدف إلى إفساح المجال للبدء بالعمل على الدفعات القادمة.
وبين أن هذا الصرف يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص الهيئة.


ولفت الوريكات إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه؛ ما يتيح للمشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.




share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ذهب

ارتفاع أسعار الذهب محليا

منذ 30 دقيقة
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)

استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033

13 نيسان 2024
انتاج

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.45% لشهر شباط

08 نيسان 2024
60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

07 نيسان 2024
اقرأ أيضا
ذهب

ارتفاع أسعار الذهب محليا

منذ 37 دقيقة
خضار في أحد المحال التجارية

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء

منذ1 ساعة
66fcf629-9f1c-4cbe-aeb1-30e802d79f76

الجغبير: ضباط ارتباط لحل قضايا الصناعيين العالقة مع الدفاع المدني

منذ17 ساعة
1713193481207

القطاع التجاري في العاصمة يعلن مشاركته بفعاليات حملة "علمنا عال"

منذ17 ساعة
5.4 مليار دينار خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة

قرار دولي بتعويض الكهرباء الوطنية بـ 18 مليون دولار

منذ20 ساعة
مصاغات ذهبية

47.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

العفو العام والدروس المستفادة

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة بعد المسرحية

سميح المعايطة |اليوم

متى ينفد صبر إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ15 ساعة
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشعب والأخبار

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 