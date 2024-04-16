صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل الخميس

أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات، أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر كانون الأول/ للربع الأخير من العام 2023، سيبدأ بعد غد الخميس.

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وقال الوريكات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن صرف المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة لمواصلة تحمل تكاليف بدل فرق أرتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف عن المواطنين من مستخدمي وسائط النقل العام، بعدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات؛ حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل، ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.



‏‎وأوضح أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الجمعة الموافق 31 أيار المقبل.



وشدد على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، مشيرا إلى أن تحديد هذه المدة يهدف إلى إفساح المجال للبدء بالعمل على الدفعات القادمة.

وبين أن هذا الصرف يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص الهيئة.



ولفت الوريكات إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه؛ ما يتيح للمشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.





