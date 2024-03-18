"لا تتسوق وأنت جائع" حملة توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

وجهت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، من خلال حملة "لا تتسوق وأنت جائع " جملة من النصائح الإرشادية للمواطنين، من أجل تغيير وتعديل أنماطهم الاستهلاكية والشرائية.

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ودعت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، المواطنين لعدم شراء السلع بكميات تزيد عن الحاجة الفعلية لهم، والتأكد من تواريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء وجميع المعلومات المتعلقة ببطاقة البيان، ومقارنة أسعار المنتجات قبل الشراء واختيار الأقل سعراً.



كما دعت المستهلكين إلى الاحتفاظ بالفاتورة، ومقارنتها مع المشتريات للتأكد من صحتها، والاستفادة من سياسات الإرجاع والاستبدال واغتنام الفرصة في فترات الخصومات والعروض، والتأكد من مصداقيتها وعدم تخزين السلع بعشوائية.

ونصحت الجمعية المستهلكين بكتابة قائمة مشترياتهم مسبقا ومقارنتها مع الميزانية، والبحث عن البدائل للسلع مرتفعة الثمن.-(بترا)