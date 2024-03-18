الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"لا تتسوق وأنت جائع" حملة توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

1710751803589
جمعية حماية المستهلك

وجهت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، من خلال حملة "لا تتسوق وأنت جائع " جملة من النصائح الإرشادية للمواطنين، من أجل تغيير وتعديل أنماطهم الاستهلاكية والشرائية.

اضافة اعلان


ودعت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، المواطنين لعدم شراء السلع بكميات تزيد عن الحاجة الفعلية لهم، والتأكد من تواريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء وجميع المعلومات المتعلقة ببطاقة البيان، ومقارنة أسعار المنتجات قبل الشراء واختيار الأقل سعراً.


كما دعت المستهلكين إلى الاحتفاظ بالفاتورة، ومقارنتها مع المشتريات للتأكد من صحتها، والاستفادة من سياسات الإرجاع والاستبدال واغتنام الفرصة في فترات الخصومات والعروض، والتأكد من مصداقيتها وعدم تخزين السلع بعشوائية.
ونصحت الجمعية المستهلكين بكتابة قائمة مشترياتهم مسبقا ومقارنتها مع الميزانية، والبحث عن البدائل للسلع مرتفعة الثمن.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أسعار الدجاج

انخفاض أسعار الدجاج خلال اليومين الماضيين

منذ 27 دقيقة
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - (أرشيفية)

تنظيم الاتصالات تنجز 27664 ألف بيان جمركي العام الماضي

منذ2 ساعة
حاويات في ميناء العقبة

نمو الصادرات الأردنية إلى السعودية العام الماضي

منذ2 ساعة
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

الحكومة: ارتفاع أوكتان 90 و95 وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

منذ22 ساعة
دائرة الإحصاءات العامة - (أرشيفية)

الإحصاءات: أدنى طلب على البيانات خلال 2023 من قبل الإعلاميين

منذ23 ساعة
مطار الملكة علياء الدولي - (أرشيفية)

مطار الملكة علياء يستقبل 676 ألف مسافر الشهر الماضي

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريو الحرب الأهلية

ماهر أبو طير |اليوم

ما بعد 11 نيسان

جهاد المنسي |اليوم

كيف نواجه تحديات اللامساواة في الأردن؟

أحمد عوض |اليوم

هذه الحرب التي طال أمدها!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

سميح المعايطة |اليوم

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج-دوام رمضان

دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان
 
 