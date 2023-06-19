الثلاثاء 20 حزيران 2023
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مذكرة تعاون بين تجارة عمان و"خبراء ضريبة الدخل والمبيعات"

توقيع مذكرة تعاون بين تجارة عمان و"خبراء ضريبة الدخل والمبيعات"
توقيع مذكرة تعاون بين تجارة عمان و"خبراء ضريبة الدخل والمبيعات"
وقّعت غرفة تجارة عمان وجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتعزيز أواصر التعاون العلمي والمهني في مجالات العمل الضريبي، شملت المجالات الأكاديمية التدريبية والتدريسية وذلك تفعيلاً للتشاركية بين الغرفة والجمعيات المتخصصة.اضافة اعلان

وتضمنت بنود المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ورئيس الجمعية إبراهيم حرب، التنسيق بين الطرفين لعقد أي دورات تدريبية أو ورشات عمل تتعلق بضريبة الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، كما نصت على ضرورة التعاون في مجال التدريس والتدريب كل حسب اختصاصاته وإمكاناته الأكاديمية المتوفرة وفق الخطط المتفق عليها بين الفريقين وتقديم التسهيلات اللازمة.

ونصت بنود مذكرة التفاهم على إقامة علاقات بينية تهدف إلى تطوير التعاون في المجالات الأكاديمية والتدريبية والإدارية على أساس تبادل الخبرة والمعرفة وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الفريقين.

وبموجب المذكرة، تقوم الجمعية بالعمل على إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية أو الورش التوعوية وتسويق البرامج التدريبية وورش العمل المتفق عليها مع الغرفة بكافة الوسائل المتاحة لديها، وإصدار الشهادات للمشتركين بالدورات التدريبية بالتعاون المشترك بتوقيع وشعار الطرفين.

وتضمنت المذكرة قيام غرفة تجارة عمان بتقديم الدعم اللوجستي والإداري للمشاركين في ورش العمل أو الدورات في مقر الغرفة والإعلان للبرامج التدريبية والورش التوعوية التي يعقدها.

وأشار الحاج توفيق إلى أن مذكرة التفاهم جاءت للتمكين والارتقاء بمنتسبي الغرفة في مجال العمل الضريبي من خلال زيادة قدرات ومهارات المتدربين والدارسين بما يؤدي إلى رفع مستوى المشاركين لتحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة الاهتمام بالتدريب المتخصص والمستمر والتركيز على الدورات النوعية التي تهم القطاع التجاري، مشيرا إلى البرامج التدريبية التي توفرها أكاديمية الغرفة للقطاع التجاري والخدمي بناء على احتياجاته.

من جانبه، أكد حرب أن جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات باعتبارها جمعية متخصصة ومكونة من مجموعة من الأشخاص ذوي الاختصاص والكفاءة في الشؤون الضريبية تسعى إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة وعقد ورش العمل والدورات المتخصصة للمشاركين بهدف رفع سويتهم في مجال العمل الضريبي.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وأمين الصندوق خطاب البنا ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل.
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