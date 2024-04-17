19.2 % انخفاض حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي خلال آذار

أعلنت مجموعة المطار الدولي، أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل نحو 600 ألف مسافر خلال آذار الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 19.2 بالمئة مقارنة بإحصائيات عام 2023.

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل المطار خلال الشهر ذاته 5476 حركة، بانخفاض نسبته 11.4 بالمئة، وتعامل مع 6361 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، ما يشكل ارتفاعا ما نسبته 13.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبحسب الإحصائيات، استقبل المطار 1968993 مسافرا، مسجلا انخفاضا ما نسبته 4.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.



وبخصوص حركة الطائرات، سجل المطار 16639 حركة، بانخفاض ما نسبته 5.5 بالمئة، وتعامل مع 19339 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلا ارتفاعا ما نسبته 30.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا دفيليير، إن النتائج الإجمالية تأثرت بشكل كبير في شهر آذار لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وهي فترة تعرف بانخفاض نشاط السفر فيها، بالإضافة إلى التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع غزة.



وأكد الالتزام بالعمل عن كثب مع الشركاء لضمان استعادة المطار للزخم والاستمرار في تزويد المسافرين بتجرية سفر فاعلة ومريحة يشعرون خلالها كأنهم في بيتهم.-(بترا)