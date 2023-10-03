22 % زيادة استهلاك الإنترنت في النصف الأول

إبراهيم المبيضين

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كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أخيرا أن استهلاك الأردنيين من خدمات الإنترنت والبيانات عبر كل الشبكات الثابتة والمتنقلة ارتفع ليسجل خلال فترة النصف الأول من العام الحالي ما حجمه 2.8 مليار جيجا بايت.وأظهرت الأرقام الواردة في التقرير الربعي حول مؤشرات قطاع الاتصالات في المملكة، أن حجم استهلاك الأردنيين من الإنترنت عبر كل الشبكات الثابتة والمتنقلة ومع وصوله إلى هذا المستوى في أول ستة أشهر من العام الحالي، يكون زاد بمقدار 500 مليون جيجابايت، وبنسبة زيادة بلغت 22 %، وذلك لدى المقارنة بحجم الإنترنت المستهلك في الأردن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ وقتها قرابة 2.3 مليار جيجابات.وبينت الأرقام أن استهلاك الأردنيين من الإنترنت عبر شبكات الإنترنت عريضة النطاق الثابتة( مثل الفايبر، والاي دي اس ال وغيرها)، قد شكل النسبة الأعلى من حجم الاستهلاك الكلي من البيانات خلال النصف الأول من العام الحالي، عندما سجل قرابة 1.91 مليار جيجابايت مشكلة حصة تصل إلى 68 % من حجم الاستهلاك الكلي.وأشارت البيانات، إلى أن حجم استهلاك البيانات عبر شبكات الإنترنت عريضة النطاق المتنقلة( مثل الجيل الثالث والجيل الرابع المتقدم والخامس )، قد سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 901.7 مليون جيجابايت مشكلة نسبة 32 % من حجم الاستهلاك الكلي.وتأتي هذه الأرقام والزيادات في حجم الاستهلاك من خدمات الإنترنت والبيانات في الأردن في وقت يزيد فيه اعتماد الناس على الخدمة، مع سهولتها وما توفره من معلومات ومعرفة وتسهيلات في كل تفاصيل حياتنا اليومية إلى جانب السرعات التي توفرها الشبكات المتقدمة للاتصالات، والتي عززت إيرادات شركات الاتصالات من الخدمة، إذ باتت تشكل أكثر من 50 %، من إيرادات الإجمالية للشركات والباقية لخدمات الصوت.ويؤكد خبراء، أن الزيادة في استهلاك الإنترنت والبيانات، يعزى إلى العديد من العوامل الرئيسية، منها الزيادات في أعداد مستخدمي الإنترنت ومستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومشتركي الفايبر، زيادة اعتماد الناس على الإنترنت في حياتهم الاجتماعية والعملية، التحول الرقمي الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية، والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.وتأتي الزيادة في استهلاك الإنترنت وفقا للخبراء، منسجمة مع زيادة تغطية الخدمات في جميع محافظات المملكة وانتشار الشبكات، وخصوصا الطفرة التي تشهدها خدمات الفايبر في جميع محافظات المملكة، ومنسجمة مع زيادة استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها المختلفة، وخصوصا تطبيقات التواصل والتراسل الاجتماعي.