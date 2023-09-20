الأربعاء 20 أيلول 2023
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اعتماد آلية مختلفة لاحتساب حجم التداول العقاري عن المتبعة سابقا

4.6 مليار دينار حجم التداول في قطاع العقار خلال 8 أشهر

ورشة بناء في عمان - (أرشيفية)
ورشة بناء في عمان - (أرشيفية)
 بلغ حجم التداول العقاري خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2023 (4,6) مليار دينار. وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بنسبة بلغت ( 04. % ) مقارنة وارتفعت بنسبة بلغت ( 7 % ) مقارنة بشهر تموز لتبلغ ( 26,7 ) مليون دينار .اضافة اعلان
وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بنسبة بلغت 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت (151) مليون دينار . وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الاردنيين خلال شهر آب من العام 2023 بنسبة بلغت 17 % مقارنة بنفس الشهر من عام ،2022 فيما ارتفعت بنسبة 33 % مقارنة مع تموز الماضي حيث بلغت (30) مليون دينار .
دائرة الأراضي والمساحة تعلن تقريرها الشهري عبر موقعها الإلكتروني وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن لـ "الغد " إن تأخير إصدار تقرير حجم التداول العقاري يعود إلى إعادة النظر في معايير ومؤشرات التداول حيث أن المعايير الجديدة "أكثر دقة في إظهار مؤشرات حجم التداول العقاري من كافة النواحي وخصوصا بعد المعالجات التي تمت على القيمة الإدارية وقانون الملكية العقارية .
 وأكد الزبن أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تحديث مؤشراتها فيما يتعلق بحركة التداول في قطاع العقار وفقا لأحدث الأساليب العالمية وبما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال، علما بأن نشرة حجم التداول التي تتولى إصدارها دائرة الأراضي والمساحة تعد محط أنظار المواطنين والمستثمرين لتحديد واقع الإقبال لا سيما وأنها تظهر حتى جنسيات المتداولين في القطاع بيعا وشراء بالإضافة الى المساحات خصوصا فيما يتعلق بمساحات الشقق.
وبين التقرير أنه تم اعتماد آلية مختلفة لاحتساب حجم التداول العقاري عن المتبعة سابقا، بسبب توفر بيانات أكثر دقة نتيجة أتمتة معاملات تسجيل الأراضي وحوسبتها، بالتوافق مع قانون الملكية العقارية، وقانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته، بالإضافة الى اعتماد القيمة الإدارية في معاملات تسجيل الأراضي لاحتساب الرسوم وفقا لأحكام نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة.
كما بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 : (176.126.918) دينارا أردنيا، بارتفاع بلغت نسبته (0.04 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت (27.991.729) دينارا، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت (23.781.7612) دينارا، تلاها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت : (20.213.595) دينارا، ثم جاءت رابعا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيرادات بلغت (16.580.100) دينارا.
وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات الثمانية أشهر الأولى (68 %) بمجموع (119.630.919) دينارا، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (56.455.999) دينارا.
تمركز بيوعات الأراضي والشقق حسب الأحواض خلال الثمانية أشهر الأولى من  عام 2023.
تمركزت أكثر بيوعات الأراضي في  المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 في عمان/قرية عمان/حوض المدينة بعدد (376) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/قرية البتراوي/حوض البتراوي الجنوبي بعدد (286) قطعة، ثم في جنوب عمان/قرية المسيطبة/حوض البلد (242) قطعة، ثم في قرية الجيزة/حوض الموارس من نفس المديرية  بعدد (227) قطعة.
أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/قرية البتراوي/حوض البتراوي الجنوبي بعدد (91) شقة، تلتها في شمال عمان/قرية ابو نصير/حوض اصهى الفقير بعدد (67)  شقة، وفي شرق عمان/قرية النويجيس/حوض  الرواق بعدد (64) شقة، ومجددا في شمال عمان/قرية الجبيهة/حوض أبو العوف بعدد (58) شقة، وبفارق بسيط جدا في شرق عمان مجددا/قرية طبربور/حوض الميالة بعدد (57) شقة.
بيوعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023
بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023: (1.810) عقارات  بانخفاض بلغت نسبته (17 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، منها (1.186) شقة بانخفاض بلغت نسبته (12 %)، و (624) قطعة أرض بانخفاض بلغت نسبته (26 %)، مساحتها (186.404)م2 للشقق و (5.718.596) م2 للأراض، قيمتها التقديرية (151.043.366) دينارا بانخفاض بلغت نسبته (25 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022: منها (102.276.204) دينار بنسبة (68 %) للشقق، و (48.767.162) دينارا بنسبة بلغت (32 %) للأراضي.
حيث جاءت الجنسية السعودية في بيوعات الثمانية أشهر الأولى  بالمرتبة الأولى بمجموع (406) عقارات، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع (39) عقارا، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (309) عقارات، وبالمرتبة  الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع (74) عقارا، وبفارق عقار واحد فقط جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الخامسة بمجموع (73) عقارا.
اما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (52.898.515) دينارا بنسبة بلغت  (35 %) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (25.262.568) دينارا بنسبة  بلغت (17 %)، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (14.416.735) دينارا بنسبة بلغت (9.5 %)، والجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة: (5.649.198) دينارا بنسبة بلغت (4 %).
فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر آب من عام 2023: (290) عقارا بانخفاض بلغت نسبته (24 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (22 %) مقارنة  بالشهر السابق، منها (189) شقة، بانخفاض بلغت نسبته (17 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (24 %) مقارنة بالشهر السابق، و (101) قطعة أرض، بانخفاض بلغت نسبته (34 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (19 %) مقارنة بالشهر السابق.

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