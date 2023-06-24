السبت 24 حزيران 2023
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احتال على الإدارة.. هندي يُقيم بفندق فخم في دلهي مجاناً لعامين

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أحد فنادق الهند
تمكّن رجل في الهند من الإقامة في فندق من فئة 5 نجوم، في العاصمة دلهي، لما يقرب من عامين دون دفع الفاتورة، وفقاً لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)».اضافة اعلان
تلقت الشرطة شكوى من المدراء في فندق Roseate House بالقرب من مطار دلهي بعد أن اكتشفوا عملية الاحتيال الظاهرة - بعد 603 أيام من إقامة الرجل في المكان، دون دفع دولار واحد.
والرجل مدين للفندق بأكثر من 5 ملايين روبية، أي نحو 70 ألف دولار.
تزعم الشكوى أن الرجل تواطأ مع موظفين ساعدوا في إخفاء الفواتير المتصاعدة.
على الرغم من إبلاغ شرطة دلهي بالقضية في 24 مايو (أيار)، لم تظهر التفاصيل إلا مؤخراً في وسائل الإعلام المحلية.
يقال إن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه قد وصل إلى الفندق في 30 مايو 2019 بعد أن حجز غرفة لليلة واحدة، وبقي هناك حتى 22 يناير (كانون الثاني) عام 2022، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس».
وتضيف التقارير أنه على الرغم من أنه لم يدفع الفواتير، استمر أحد الموظفين في تمديد إقامته.
وأشارت التقارير إلى أن تفاصيل عملية الاحتيال هذه تشمل العبث بفواتير النزلاء الآخرين - أو ببساطة تبديل أحدهما بآخر.
وأوضح ضابط شرطة كبير في الهند: «وفقاً لقواعد الفندق؛ إذا كان النزيل مديناً للإدارة بأكثر من 50 ألف روبية، فيجب على الموظفين إبلاغ كبار المديرين، وإجبار الضيف على الدفع. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات مع هذا الرجل».-(وكالات)
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