الأحد 25 حزيران 2023
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فضل يوم عرفة.. ما حكم الصيام فيه؟

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الكعبة المشرفة

يترقب المسلمون جميعاً، يوم عرفة، لما له من فضل عند الله، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عن فضل يوم عرفة، إن«خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة»، فالدعاء يومها يكون لجميع الناس سواء الحجاج، أو غيرهم.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يوم عرفة هو تاسع أيام شهر ذي الحجة، ويبدأ من أذان الفجر وحتى صلاة المغرب.

وقد وردت أحاديث عدة تبيّن فضل يوم عرفة؛ ففي «صحيح مسلم» عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفّر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية، بإذن الله.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن صوم يوم عرفة لغير الحاج سنّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحث عليه.

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وأوضحت دار الإفتاء حكم صيام يوم عرفة دون الصيام من أول شهر ذي الحجة، قائلة: «لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله».

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