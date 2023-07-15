فيديو أثار التعاطف: طفل يطرق أبواب الغرباء بحثاً عن صديق بسبب التنمر

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Neighbors have helped raise more than $37,000 for a bullied Texas boy, Shayden Walker, who went viral after a heart-wrenching video showed him knocking on their door and asking if they knew any kids his age because he "needs some friends really bad."



Video down below 📹👇



Let… pic.twitter.com/HX7MRb7zug — LilHumansBigImpact  (@BigImpactHumans) July 10, 2023

تم تسجيل الفيديو بواسطة الكاميرا الأمنية في الباب الأمامي لأحد جيرانه في 3 يوليو، عندما توقف الطفل شايدن والكر وأخبر الجار أنه يبحث عن أطفال في سنه. حيث قال الطفل في مقطع الفيديو "أردت فقط معرفة ما إذا كنت تعرف أي أطفال في سن 11 أو 12 عاماً، أحتاج إلى بعض الأصدقاء بشدة".رد جاره، برينان راي، عبر الكاميرا الأمنية وأخبره أن هناك بعض الأطفال في الجوار. لكن جاء رد والكر الذي أثار التعاطف معه على نطاق واسع، حيث قال "لم يعودوا أصدقائي لأنهم متنمرون".خلال المحادثة، أخبر الجار الطفل، أن لديه ابنة وهي مجرد طفلة صغيرة عمرها عامين. لكن أظهر الصبي على الفور اهتمامًا باللعب مع الطفلة، قائلاً إنها "أجمل الأشياء".نشر السيد راي الفيديو على تيك توك، على أمل التواصل مع عائلة الصبي. ليحصد المنشور 69 مليون مشاهدة.في وقت لاحق، تحدث الطفل والكر إلى سي إن إن عن التنمر الذي واجهه، وقال: "كان الأطفال يتلاعبون بي ويخبرونني أنهم سيكونون أصدقائي، لكن عندما طلبوا مني القيام بشيء فظيع، شعرت أنهم ليسوا أصدقائي في الواقع". ثم اختنق بدموعه وسأل المراسل "كيف تحب أن يتنمر عليك شخص ما؟"قالت والدته كريشنا باترسون لشبكة سي إن إن، إن والكر واجه التنمر بسبب طرقه المضحكة "إنه يرفرف بذراعيه ويصدر أصواتًا سخر منها الكثير من الناس". قالت أيضًا إن الصبي نُقل إلى المستشفى بسبب الشعور بالوحدة.أنشأ السيد راي أيضًا صفحة GoFundMe لمساعدة الطفل، بل دعا والكر لزيارة منزله. قال الصبي إنه شعر "بحالة جيدة" بعد الزيارة.جمعت الصفحة أكثر من 37000 دولار من أجل أن يقوم شايدن بكل ما يريد، بما في ذلك شراء الألعاب والملابس المدرسية وتذاكر مدينة الملاهي.قال تقرير يو إس إيه توداي إن والكر أصبح الآن لديه أصدقاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من هاواي والصين وأستراليا وإنجلترا.