السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

فيديو أثار التعاطف: طفل يطرق أبواب الغرباء بحثاً عن صديق بسبب التنمر

طفل يتعرض
طفل يطرق أبواب الغرباء بحثاً عن صديق بسبب التنمر
انتشرت قصة الطفل شايدن والكر، البالغ من العمر 11 عامًا من أماريلو، تكساس، كالنار في الهشيم، بعد نشر مقطع فيديو له وهو يتنقل من باب إلى باب بحثاً عن أصدقاء.اضافة اعلان

تم تسجيل الفيديو بواسطة الكاميرا الأمنية في الباب الأمامي لأحد جيرانه في 3 يوليو، عندما توقف الطفل شايدن والكر وأخبر الجار أنه يبحث عن أطفال في سنه. حيث قال الطفل في مقطع الفيديو "أردت فقط معرفة ما إذا كنت تعرف أي أطفال في سن 11 أو 12 عاماً، أحتاج إلى بعض الأصدقاء بشدة".

رد جاره، برينان راي، عبر الكاميرا الأمنية وأخبره أن هناك بعض الأطفال في الجوار. لكن جاء رد والكر الذي أثار التعاطف معه على نطاق واسع، حيث قال "لم يعودوا أصدقائي لأنهم متنمرون".

خلال المحادثة، أخبر الجار الطفل، أن لديه ابنة وهي مجرد طفلة صغيرة عمرها عامين. لكن أظهر الصبي على الفور اهتمامًا باللعب مع الطفلة، قائلاً إنها "أجمل الأشياء".

نشر السيد راي الفيديو على تيك توك، على أمل التواصل مع عائلة الصبي. ليحصد المنشور 69 مليون مشاهدة.

في وقت لاحق، تحدث الطفل والكر إلى سي إن إن عن التنمر الذي واجهه، وقال: "كان الأطفال يتلاعبون بي ويخبرونني أنهم سيكونون أصدقائي، لكن عندما طلبوا مني القيام بشيء فظيع، شعرت أنهم ليسوا أصدقائي في الواقع". ثم اختنق بدموعه وسأل المراسل "كيف تحب أن يتنمر عليك شخص ما؟"

قالت والدته كريشنا باترسون لشبكة سي إن إن، إن والكر واجه التنمر بسبب طرقه المضحكة "إنه يرفرف بذراعيه ويصدر أصواتًا سخر منها الكثير من الناس". قالت أيضًا إن الصبي نُقل إلى المستشفى بسبب الشعور بالوحدة.

أنشأ السيد راي أيضًا صفحة GoFundMe لمساعدة الطفل، بل دعا والكر لزيارة منزله. قال الصبي إنه شعر "بحالة جيدة" بعد الزيارة.

جمعت الصفحة أكثر من 37000 دولار من أجل أن يقوم شايدن بكل ما يريد، بما في ذلك شراء الألعاب والملابس المدرسية وتذاكر مدينة الملاهي.
قال تقرير يو إس إيه توداي إن والكر أصبح الآن لديه أصدقاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من هاواي والصين وأستراليا وإنجلترا.

تطبيق ثريدز

خبران عن "ثريدز".. أحدهما سيء والآخر جيد منذ8 ساعة

253951

العالم يزيد التمرد على «العمل المكتبي» منذ10 ساعة

253909_0

خبراء يفسرون أسباب الحرارة القياسية في تموز عالمياً منذ10 ساعة

thumbs_b_c_7272555a275cf8b75f328fca15c4993f

ياباني يحصل على آلاف الدولارات مقابل القيام بـ"لا شيء" 14 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
107256765-1686764019856-gettyimages-1258586433-pekiaridis-notitle230610_npH7H

"بارد" من غوغل يجتاز اختبار الترخيص الطبي للولايات المتحدة!

منذ5 ساعة
oceangate-10-handout_900xx1997-1123-138-33

"أوشن غيت" تحذف حساباتها على مواقع التواصل

منذ5 ساعة
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية هذا العام

الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية هذا العام

منذ7 ساعة
images - 2023-07-15T122806.314

هل بلغنا مرحلة الاستغناء كليا عن الحكم البشري في ظل الذكاء الاصطناعي؟

منذ7 ساعة
IYE7LQ7IEUZUTEIZ3CC6FMACNQ (1)

فرق مهم في العاطفة بين الليبراليين والمحافظين.. دراسة

منذ8 ساعة
الكلاب الروبوتية

ما هو سلاح الصين الجديد؟

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ22 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 