أعمال درامية أردنية تدخل حيز المنافسة في رمضان.. والبدوية الأبرز

أحمد الشوابكة

عمان – تعيش الدراما الأردنية انتعاشاً لما تشهده من حراك قوي لشركات الإنتاج بأعمال فنية تدخل المنافسة بالموسم الرمضاني2023 عند عرضها على محطات التلفزة الأردنية والعربية. وما تزال البيئة البدوية الأردنية، لديها الحظ الوفير الذي تتسيد إلهام كثير من صناع الدراما الأردنية، لما لها من تألق ووهج تجد إقبالاً جماهيرياً واسع النطاق على مساحات الوطن العربي وتعتمد على الموروث الشعبي التقليدي، ما أسهم بتوسيع قاعدتها الجماهيرية.

ومن الأعمال الدرامية البدوية التي أضحت جاهزة للعرض، “هام وشاهة” من إخراج ليث حجاوي وتأليف وفاء بكر، ومن إنتاج شركة عصام حجاوي، بمشاركة عدد من الفنانين الأردنيين وهم: عبير عيسى، محمد العبادي، جميل براهمة، علا مضاعين، عمر الضمور، منيا، محمد الجيزاوي، رفعت النجار، محمدالضمور، سهير فهد، شاكر جابر، عبد الكريم القواسمي، أنور خليل، إبراهيم أبو الخير، شهاب الحجاج، محمد دعيبس الشوابكة، أسامةالخوالدة، محمد خير القرالة، جولي، حبيب طبيشات، أحمد المومني، رهف البياتي، أسامة الطراونة، عبد الرحمن المحاسنة، إسلام العوضي، وحمزة الوريكات، وطارق الشوابكة وريناد ثلجي.

وتدور أحداث المسلسل حول حكاية الشاب (هام) ابن الشيخ (صوان) الأصغر الذي يتباركون به، صاحب الفأل الحسن ولكن لديه مشكلة بعقله، والشابة (شاهة ابنة الشيخ هشام ) الوحيدة صاحبة الفأل السيئ، التي لا يقترب منها أحد. تدور أحداث قصتهم، حيث تقرر كل من أم هام (معال) أن تبحث له عن عروس تحديا لبنات العرب اللواتي يرفضن الزواج منه، وتطلب مواصفات عروس مبالغ فيها، بحيث تكون ذات حسب ونسب وجميلة وفارسة وشاعرة، وترسل خادما لديها للبحث عن هذه العروس، وتطلب منه ألا يخبر أحدا عن مواصفات هام الحقيقية، إنما تعطي مواصفات شقيقه الأكبر “هام رداد”، الشاعر والفارس الشجاع.

وكذلك تفعل أم شاهة (مرزوقة) التي تريد تزويج ابنتها نكاية بأهل العرب الذين يتحدثون عنها بسوء بسبب فألها وتصرفاتها المؤذية لهم، لذلك ترسل خادماً لديها للبحث عن عريس شاهة وتضع مواصفات مبالغ فيها، وهي أن يكون فارساً وشاعرا ًوذا حسب ونسب، وتطلب من الخادم أن يقول مواصفات شقيقة الشيخ هشام (شهيال) الفاتنة الفارسة الشاعرة. وفعلا تصل الأخبار الكاذبة المتبادلة من الطرفين وحين يلتقون وتنكشف الكذبة تدخل (معال ومرزوقة)، في صراع كبير في محاولة لتفريق هام عن شاهة بعد أن تعلق كل منهما بالآخر. معال ترفض زوجة ابنها هام، ومرزوقة ترفض هام زوجا لابنتها شاهة، كما يقع (رداد وشهيال) في الحب. وتبدأ بعد ذلك الصراعات والأحداث.

كما تم الانتهاء من تصوير مسلسل “أكباد المهاجرة” من تأليف سليمان أبو شارب، وإخراج ليث حجاوي، ومن إنتاج شركة عصام حجاوي وبطولة عبير عيسى ومحمد العبادي وجولييت عواد وجميل براهمة ورانيا فهد ومحمد الضمور وناريمان عبد الكريم، وهيا عبد الغني، عمر حلمي، نجم الزواهرة، عبد الكريم الجراح، كرم الزواهرة، محمد الجيزاوي، دانا خوري، ربيع زيتون، تالا الحلو، أحمد عشان، ديما سحويل، خالد زماميري، جولي، علي الجراح، وليد الجيزاوي، رفعت النجار، عبدالله المجالي، وآخرون.

وتسرد أحداث المسلسل حكاية درامية رومانسية ملحمية تشويقية، تدور أحداثها بين الفلاحين والبدو في الأردن، فالفكرة العامة للعمل تتلخص بأن “الحب لا يؤمن بالعوائق” هذه الجملة ليست للقول فحسب، إنما كانت فعلا واقعيا ثمنه الروح ضمن أحداث العمل؛ حيث يظهر منصور الفارس البدوي ابن الشيخ المدلل؛ حيث تمرد على حكم العشيرة بسبب الحب ولاحق هوى قلبه، رغم أن أباه الشيخ ضافي فضله وميزه على أخيه غضيان كونه يحب والدة منصور حبا جما؛ حيث تستمر الأحداث ومعاندة الشيخ ضافي حب منصور للفتاة الفلاحة التي هاجرت مع أهلها للبادية ليسكنوا أخيرا بجوار الشيخ ضافي، لكن لم يعلم أحد أن منصور سيقع بحب شمس، وكذلك شمس تبادله مشاعر العشق، ولم تكن تعلم شمس أن أهلها يعارضون الزواج من شخص غريب لا يعرفون عنه شيئا، ولا سيما أن عريسها هو حيدر فلاح، مهاجر سري يدعم أهل شمس بأمواله. وفي ديرة ضافي حكم الشيخ على ابنه بالزواج من مثايل ابنة الشيخ أبي رعد، كي تتمكن شقيقته ميثا من الزواج من رعد كبديلة عن مثايل.

كما انتهى المخرج سائد بشير الهواري بتصوير أحداث المسلسل الدرامي الأردني “هند” في سد الملك طلال وجرش، وهو من تأليف الدكتور سليمان أبو شاب، ويشارك في المسلسل الذي يغلبه الطابع الريفي والبدوي نخبة من فناني الأردن والسعودية، أمثال: جولييت عواد، عبدالكريم القواسمي، ناريمان عبدالكريم ، سهير فهد، محمد الضمور، رفعت النجار، شاكر جابر، نجلاء سحويل، أنور خليل، عمر حلمي، هيا عبد الغني، جولي جلنار، شهاب حجاج، ديما سحويل، مروان عايش، فاتن محمد، نجم الزواهرة، دانا خوري،عبدالله المجالي، رولا أبو خضرة، علي الجراح، رناد ثلجي، هشام هنيدي، وليد الجيزاوي، عبير اللحام، فضل العوضي وآخرين. ومن السعودية: هاني الناظر، تركي الكريديس، هيلدا ياسين، نبيل باعيسى، أسماء محمد، أحمد الحسن، وأسامة الأفغاني. وهنالك مشاهد ايضا كان قد صورها الراحل داوود جلاجل قبل وفاته للعمل.

وتتلخص فكرة “هند” عن رحلة الهروب من الموت.. والصراع من أجل البقاء، كما يتناول المسلسل في إطاره العام حياة الفلاحين في القرى وعلاقاتهم الاجتماعية مع بعضهم بعضا من جهة، ومع من حولهم من البدو والعشائر من جهة أخرى، وشخصية هند الفتاة العشرينية، وتمتاز بحضور جذاب، وجمال فائق، تجعل كل من يقابلها من الرجال يتمناها زوجة له. تقع في حب رجل من البادية، لكن العادات والتقاليد السائدة بين قومها وقريتها تمنعها من الارتباط به، بل تجد نفسها مضطرة للزواج من ابن عمها رشيد، رغم أنها أعلنت صراحة أنها لا تريد الزواج منه، وسط اعتراضات قومها الشديدة، فلا يجوز لها الاعتراض بتاتا على الزواج، ومن ناحيتها لا تستطيع أن تعترف أنها أحبت رجلا من خارج القبيلة، وأنها ستخضع للعقاب القبلي فورا. وأصبح المسلسل الاجتماعي “دهب أيلول” للعرض بعد أن أنهت مجموعة المركز العربي الإعلامية من عمليات مونتاج حلقات المسلسل الذي خاض بطولته نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب في مقدمتهم مرح جبر، شكران مرتجى، نور صعب، عمار شلق، إيليشا لوحي، عاكف نجم، ساري الأسعد، المطربة غادة عباسي، علي عليان وغيرهم من الوجوه الصاعدة الذين تنوعت المشاهد الخاصة بهم بين البطولة والأدوار المساندة في المسلسل.

ويقدم مسلسل “ذهب أيلول” حكايات واقعية عبر شخصياته الأردنية والعربية، والتي تجسد معاناة البشر في أوقات اللجوء، وتتجلى أهمية المسلسل الذي كتب نصه مجموعة من الكتاب وبإشراف مباشر من المنتج طلال العواملة، بعرضه المواجهة بين الخير والشر من ناحية ومواجهة الإنسان للوباء من ناحية أخرى، كما يقدم حكاية اللاجئ الذي يرفض أن يكون ضحية، وذلك بإيقاع درامي شيق وجريء، يتجاوز الأطر التقليدية حول قضايا اللاجئين، ويضع في الحسبان قضية الوجود الأزلية المتمثلة في صراع قيم الخير مع الشر.

من جانب آخر، انتهت كوادر مجموعة المركز العربي الإعلامية تصوير المسلسل الاجتماعي الكوميدي “عيلة طابقين”، وهو من ضمن باقة الإنتاجات التي بدأت المجموعة بتنفيذها للموسم القادم وذلك ضمن ما أعلنت عنه مؤخرا، حيث ستقدم للجمهور العربي مجموعة متميزة ومتنوعة من الأعمال الفنية من حيث الشكل والمضمون وذلك في انطلاقة قوية تحضر لها المجموعة منذ سنتين. ويشارك في المسلسل نخبة من النجوم الأردنيين والعرب، والذي يحمل توقيع المخرج سائد بشير الهواري يتضمن أبعادًا واقعية ورسالة إنسانية ويعالج الواقع من زاوية خاصة، من خلال بيئة الفندق الذي تدور فيه الأحداث، معتمداً على التنويع في شخصيات جديدة وممتعة فيكل حلقة من حلقاته، وحكايات مميزة ومثيرة تحملها كل شخصية تزور هذا الفندق، ليكون المكان بطلاً، بوصفه صورةً مصغرة عن العالم، يضم تجارب كثيرة ومتنوعة، تغني العقل والعين، وتقدم أفقاً مشوقاً ومضحكاً في الآن ذاته.

وينشغل المخرج الاردني بسام المصري في تصوير أحداث المسلسل الدرامي البدوي “العيدروس”، من تأليف الكاتب الزميل مصطفى صالح، ومن إنتاج مجموعة المركز العربي الإعلامية، والذي يشارك فيه نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب وهم: “خالد الغويري، مصطفى أبو هنود، دانا جبر، نادرة عمران، حابس حسين، محمد الابراهيمي، شاكر جابر، رفعت النجار، ناريمان عبد الكريم، خالد جزاع،علي عليان، صلاح الحوراني، داوود عفيشات، لونا بشارة، كاترين علي، منذر خليل، عمر حلمي، معتز اللبدي، هاني الخالدي، إسحاقالياس، محمد دعيبس”، ويتكون المسلسل الذي يصور في أماكن عدة بمحافظات المملكة الأردنية، من خمسة مواسم.

تجسد أحداث المسلسل بكافة أبعاده صورة الحياة في الصحراء العربية ويناقش تمسك البدوي بعاداته وتقاليده، والقوانين التي تفرضها عليه حياته في الصحراء، فإنه يحافظ على قيمٍ اجتماعية يعتز بها بشكل كبير، لأنها جزء من حياته وبيئته وثقافته.