“العمل” تطلق خدمة إلكترونية للعمال وأصحاب العمل للإبلاغ عن المخالفات

رانيا الصرايرة

عمان- أطلقت وزارة العمل اليوم الجمعة خدمة الكترونية للابلاغ عن المخالفات في المؤسسات والمنشأت، بخصوص القرارات الحكومية بهذه المرحلة وتعليمات الوزارة في قطاع العمل موزعة على ثلاثة اقاليم ( شمال، الجنوب، ومركز الوزارة) ، حيث تتيح هذه الخدمة للعاملين في القطاع الخاص للابلاغ وبشكل الكتروني عن اي تجاوزات او مخالفات تقع عليهم ، أو الاستفسارات من أصحاب العمل التي عليهم إتخاذها تجاه العاملين لديهم وضمن صلاحيات واختصاص وزارة العمل، في الوضع الراهن.

علما بأن الشكاوى التي سيتم استقبالها الكترونيا متعقلة بصلب عمل وزارة العمل، وهي على سبيل المثال لا الحصر كما يلي :

١. العمل الجبري المخالف للقرارات الحكوميه وفقا للمادة 77 من قانون العمل.

٢. الاعتداء على الحقوق العماليه، التسريح من العمل (الفصل من العمل)

٣. الإلزام من قبل صاحب العمل على توقيع إقرار غير قانوني

٤. الابلاغ عن الاشتباه بحاله كورونا في مكان العمل

٥. إجبار العامل على العمل في منشاه مغلقه حسب قرارات الحكومه

٦. مخالفات تتعلق بتشريعات السلامه والصحة المهنية (السلامه وبيئة العمل)،تطبيقا للمادة 78 والتي تنص على (توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه، توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وامراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وإرشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها، وارشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق الانظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن).

7 . التهديد بالفصل للعامل الذي لا يعمل اثناء فترة الازمة

8. عدم إحتساب الأجر اثناء هذه الظروف وخلافاً لقانون وقرارات الحكومة وتعليمات الوزارة.

حيث سيتم متابعة الشكوى الواردة الكترونيا من خلال غرفة العمليات والسيطرة داخل وزارة العمل واجراء اللازم بخصوصها ولتقديم الخدمة للمواطنين وتلبية حاجاتهم والاجابة عن استفساراتهم ، والتعامل معها على الفور وخلال فترة لايسمح تجاوزها وتتم مراقبتها من قبل الوزير.

واهابت وزارة العمل بالعاملين في القطاع الخاص ومن تعرضو لاي اجراءات مخالفة تمس حقوقهم العمالية وحسب قانون العمل النافذ، التواصل عبر هذه الخدمة على الرابط التالي :

http://Faz3a.mol.gov.jo

وتشيد وزارة العمل بجهود القطاع الخاص الملتزم ودورهم في تطبيق القرارات بشكل ملحوظ للحد من انتشار الفيروس ، الا أن هناك بعض المخالفات كانت قد وردت من خلال غرفة العمليات والسيطرة حيث تلقت غرفة العمليات والسيطرة (2836) مكالمة خلال أربعة أيام، منها 376 شكوى متعلقة بمخالفة مؤسسات في القطاع الخاص للقرارات الحكومية ، 987 استفسار تصنيف اذا كان القطاع شامل بالعطلة، 501 اسئلة عن الاجازات والاجور، و 51 استفسار عن العمل الاضافي و208 استفسار عن العمل المرن، استفسارات 713 حول قانون العمل.