6 فوائد مذهلة لتناول الزبادي

الغد– يعتبر تناول الزبادي (اللبن الرائب) مفيدا بشكل كبير للجسم، حيث يزيد في توازن الجهاز الهضمي ويساعدنا على هضم طعامنا بكفاءة وعلى امتصاص العناصر الغذائية. في هذا الشأن، نشر موقع باور أوف بوزيتيفيتي تقريرا تحدث فيه عن مختلف الفوائد الصحية لتناول الزبادي.

وأفاد الموقع- كما نقلت الجزيرة- بأن الزبادي يعتبر طعاما مميزا ومغذيا للجسم، يتمتع بشعبية في الكثير من بلدان العالم نظرا لأنه يوفر كمية من الطاقة تساعدنا على العمل بنشاط.

تجدر الإشارة إلى أن ميزة الزبادي تكمن في البكتيريا النافعة التي تساعد في تحويل الحليب الطازج إلى المزيج المتخثر الذي يحبه الكثيرون.

ونتعرف هنا على أبرز الفوائد:

1- توازن الجهاز الهضمي

تفيد دراسة أجراها قسم الأحياء بجامعة يونغستن أن تناول الزبادي بشكل مستمر له تأثير إيجابي على مستويات العصية اللبنية التي تحسن عملية هضم الطعام، وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية، وتحد من نمو البكتيريا الضارة.

2- جمال البشرة

يحتوي الزبادي على فيتامين ب 2 الذي يساعد على إصلاح البشرة والحفاظ على نضارتها. علاوة على أنه يساعد في التخلص من مشاكل البشرة على غرار الأكزيما وحب الشباب.

3- تخفيف الوزن

تناول وجبة إفطار صحية تحتوي على عناصر مغذية مع سعرات حرارية قليلة -على غرار الزبادي- يعتبر من أسهل الوسائل لإنقاص الوزن. كما يمكن أن نضيف إلى الزبادي بعض الفاكهة مثل بذور الرمان وشرائح الكيوي.

4- عمل الدماغ

الزبادي يساعد في تحسين عمل الدماغ، وتحسين سرعة البديهة، وكيفية معالجة المشاعر مما يؤدي إلى تحسين الأداء المدرسي للأطفال، ويجعل التفاعلات الاجتماعية أكثر سلاسة.

5- الوقاية من السكتة الدماغية

الأطعمة المخمرة تساعد على تقليل ضغط الدم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

6- التخفيف من آلام المفاصل

تساعد منتجات الألبان على تقوية العظام والعضلات، وتساهم في دعم المفاصل والتخفيف من الالتهابات.