الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بن غفير: حماس تحب بايدن

وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

بعد قرار الولايات المتحدة وقف إرسال أسلحة لإسرائيل وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن علناً للمرة الأولى بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت قواتها غزواً كبيراً لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، غرد وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير، اليوم (الخميس)، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قائلاً: «حماس تحب بايدن». في إشارة إلى قرار بايدن بوقف إرسال القنابل الأميركية إلى تل أبيب.

وكان الرئيس الأميركي، الذي طلبت إدارته مراراً من إسرائيل وضع خطة لحماية المدنيين في رفح، قد قال، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أمس (الأربعاء): «أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح... فلن أزودهم بالأسلحة». واعترف بايدن بأن القنابل التي قدمتها بلاده لإسرائيل استخدمت في قتل المدنيين في غزة خلال الهجوم المستمر بالقطاع منذ 7 أشهر الذي يهدف إلى القضاء على حركة «حماس».

وتزيد تصريحات بايدن، وهي الأكثر صرامة حتى الآن، الضغوط على إسرائيل حتى تمتنع عن شن هجوم واسع النطاق على رفح، حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد فرارهم من القصف والقتال في شمال القطاع.

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وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الرئيس السابق للإنتاج والمشتريات الدفاعية بإسرائيل رفض، اليوم الخميس، الادعاء بأن إسرائيل تستطيع التعامل دون أسلحة أميركية، قائلاً إن إسرائيل مضطرة للحصول على أسلحة من مكان آخر، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ورأى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إمدادات أسلحة معيّنة إلى إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح المكتظة بالسكان، «مخيّباً للآمال».


وفي أول رد فعل من الجانب الإسرائيلي على تحذير بايدن، قال إردان لإذاعة «مكان» الإسرائيلية العامة: «إنه أمر صعب جداً وتصريح مخيّب للآمال إلى حد كبير يصدر عن الرئيس الذي أعربنا عن امتناننا له منذ بداية الحرب».


كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم، عن المندوب الإسرائيلي أن اليهود الآن «مترددون» فيما يتعلق بالتصويت لصالح الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن في الانتخابات الأميركية.


وأوضح بايدن خلال المقابلة مع شبكة «سي إن إن» أن مدنيين قتلوا في غزة لاستخدام قنابل ووسائل أخرى في مناطق سكنية، مشيراً إلى قنابل زنة 2000 رطل قررت إدارته تعليق تسليمها لإسرائيل الأسبوع الماضي.


وقال بايدن: «قلت بوضوح إنهم إذا دخلوا رفح، وهو شيء لم يحدث حتى الآن، فلن أقوم بتسليم الأسلحة التي استخدمت في السابق ضد رفح من قبل».
وأضاف أن تسليم شحنات أخرى من الأسلحة سيتوقف إذا أقدمت إسرائيل على اجتياح رفح.


وتابع: «نواصل العمل على ضمان أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي جاءتها من الشرق الأوسط مؤخراً... لكننا لن نقدم أسلحة وذخيرة مدفعية».


واعتبر بايدن أن ما تقوم به إسرائيل في رفح الآن من عمليات عسكرية «لم يرقَ بعد إلى مستوى اجتياز الخط الأحمر بدخول مناطق كثيفة السكان».


وأوضح الرئيس الأميركي أنه يعمل مع الدول العربية المستعدة لإعادة إعمار غزة والمساعدة في الانتقال إلى حل الدولتين، في أعقاب الحرب.-(وكالات)

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