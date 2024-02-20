الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هولندا: لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية

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هولندا: لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية
 قال فريق هولندا القانوني أمام محكمة العدل الدولي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الثانية من الاستماع لآراء الدول بشأن عواقب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية “لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على الأراضي الفلسطينية”.اضافة اعلان

وأضاف الفريق أنه “لايمكن لسلطة الاحتلال أن تضم أراضي محتلة ولا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من السكان في الأراضي التي تحتلها، وإذا ما حدث ذلك فهو جريمة حرب، كما ينطبق الحق في تقرير المصير على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال”.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على رأي استشاري من “العدل الدولية” حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما.

وأضاف الفريق أنه “لايمكن لسلطة الاحتلال أن تضم أراضي محتلة ولا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من السكان في الأراضي التي تحتلها، وإذا ما حدث ذلك فهو جريمة حرب، كما ينطبق الحق في تقرير المصير على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال”.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على رأي استشاري من “العدل الدولية” حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما.
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