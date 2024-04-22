الثلاثاء 23 نيسان 2024
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بدء مشروع صيانة طريق عمان جرش ضمن لواء عين الباشا

بدء مشروع صيانة طريق عمان جرش ضمن لواء عين الباشا
بدء مشروع صيانة طريق عمان جرش ضمن لواء عين الباشا

بدأت وزراة الأشغال العامة والإسكان اليوم تنفبذ أعمال صيانة عامة للطريق الرئيسي عمان-جرش ضمن حدود لواء عين الباشا من مدخل شارع البتراء ولغاية نهاية الجسر.

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وتشمل اعمال الصيانة اجراء اعمال الكشط اللازمة في الاجزاء المحددة وحسب المواصفات الفنية وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية ساخنة وتنفيذ أعمال الترقيعات اللازمة بخلطة إسفلتية ساخنة لتحقيق الاستوائية على الطريق.


وتشمل أعمال المشروع الذي يعد أول مشروع ينفذ على موازنة اللامركزية للعام 2024 أعمال تصريف مياه الأمطار وتأهيل جوانب الطريق واجراء التحسينات اللازمة على مخارج ومداخل الطريق.

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