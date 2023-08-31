دورات تدريبية للمشاركين بمهرجان الزيتون حول المدفوعات الرقمية

عبدالله الربيحات

أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) دورات تدريبية للمشاركين في مهرجان الزيتون القادم (2023) لتعزيز قبولهم للمدفوعات الرقمية خلال المهرجان الذي يعد أحد أشهر المهرجانات غير الربحية على المستوى الوطني، والذي تُتاح فيه الفرصة للمزارعين والسيدات الريفيات والجمعيات والمعاصر والمدارس الحقلية والشركات الناشئة في حاضنة الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الزراعية من كافة محافظات المملكة لعرض منتجاتهم وترويجها وتسويقها وبيعها لرّواد المهرجان في كل عام، والذين يُقدّر عددهم بمئات الآلاف من كافة أنحاء المملكة.

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يستهدف التدريب المشاركين في مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية 2023 ست محافظات مختلفة: عمان، والبلقاء، والزرقاء، وإربد، والكرك، ومعان. كما تهدف هذه الدورات التدريبية إلى تعزيز الثقافة المالية الرقمية للمشاركين وتدريبهم على فتح الحسابات المالية، واستخدامها، وقبول المدفوعات رقمياً خلال المهرجان.



وثمّن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، التعاون بين القطاعين العام والخاص في بناء قدرات المشاركين لتعزيز المدفوعات الرقمية وتعزيز التبادل التجاري مع زوار المهرجان من خلال الدورات التدريبية والتي ستستمر لمدة أسبوع، وستستضيف في المرحلة الأولى قرابة (200) مشارك. وسيتم عقد المزيد من الدورات لتدريب ما يقارب (500) مشارك من كافة المحافظات قبيل بدء المهرجان في تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام.

وفضلاً عن التدريب النظري للمشاركين، وعملاً بنهج التشاركية مع أصحاب المصلحة في القطاع المالي، قامت جوباك أيضاً بالتنسيق مع المؤسسات المالية في المملكة للترويج للخدمات المالية الرقمية بحيث تصبح التجربة التدريبية شاملة ومتكاملة وعملية.



ومن جانبها شددت سعادة السيدة مها البهو، الرئيسة التنفيذية لجوباك، على أهمية مبادرات التواصل هذه والتي تشمل فئات المجتمع الأقل حظاً في كافة مناطق المملكة، وأضافت "هدفنا هو تمكين هذه الفئات من مواكبة تطورات المدفوعات الرقمية وتجسير سبل الاستفادة منها لتحسين أوضاعهم المعيشية مما ينعكس إيجاباً على توفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة باستخدامهم للنقد ووصولهم إلى قاعدة عملاء أكبر وبالتالي شمولهم مالياً وتعزيز قدرتهم على الصمود ومواجهة الأزمات".

وتتعاون المؤسستان بجهود مثمرة نحو الوصول إلى فئات المجتمع الأشد حاجة وتمكينهم وزيادة وعيهم المالي بغية مساعدتهم في الحفاظ على كسب سبل العيش. ويعمل المركز الوطني للبحوث الزراعية برؤية تشاركية مع كافة مؤسسات المملكة لخدمة أغراض التنمية المستدامة بشكلٍ فعال والتي تتجسد في هذه الدورات التدريبية المنفذة بالتعاون مع جوباك.

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