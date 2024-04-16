بعد خسارة الأهلي أمام الزمالك.. كهربا يدخل بحالة إغماء (فيديو)

سقط المهاجم محمود عبد المنعم كهربا، بشكل مفاجئ بعد تعرضه لحالة إغماء عقب انتهاء مباراة فريقه الأهلي ضد غريمه الزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري يوم الاثنين.

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وحقق الزمالك فوزا مثيرا على الأهلي بنتيجة 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.



وفور إطلاق الحكم إبراهيم نور الدين صافرة نهاية المباراة، سقط كهربا على الأرض، واندفع نحوه بعض لاعبي الفريقين.



وتدخل الجهاز الطبي للأهلي الذي نجح في إسعاف كهربا سريعا حيث استعاد اللاعب وعيه ووقف على قدميه مجددا قبل مغادرته الملعب.

شاهد محمود كهربا يدخل في حاله اغماء و ذلك لأن "أوف أح الجزيري حطه صح" pic.twitter.com/I5Yv3vtjPS — ﮼حمزه (@7amzology) April 15, 2024

وشارك كهربا، نجم الزمالك السابق، في مباراة اليوم كبديل في الدقيقة 90.



وارتقى الزمالك إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد الأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.