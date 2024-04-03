الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كشف سر ظهور صلاح بزي رسمي في مركز تدريب ليفربول

660d6e1e4c59b708e675dbbf
محمد صلاح

أثار ظهور نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، ببدلة رسمية في مركز تدريبات الفريق الأحمر، تكهنات كبيرة خلال الساعات الماضية حول مستقبله مع النادي.

اضافة اعلان


ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول صورة لصلاح لحظة وصوله إلى مركز تدريبات فريقه يوم الأربعاء وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، مكتملة بقميص أبيض وربطة عنق سوداء (فراشة)، وأرفق الحساب الصورة بتعليق يشير إلى جدية النجم المصري في العمل.

وعلى الفور، بدأ المشجعون يتساءلون عن أسباب هذه الإطلالة الرسمية لصلاح، حيث تكهن البعض بأن ذلك قد يكون إشارة إلى اقتراب توقيع صلاح لعقد جديد مع النادي الإنجليزي، علما بأن العقد الحالي للنجم المصري سينتهي في صيف العام المقبل وهو ما يثير القلق بين جماهير "الريدز".
 
ومع ذلك، تبين أن هناك سببا آخرا وراء ظهور صلاح بهذا الزي الرسمي.


ووفقا لما ذكره موقع "liverpool.com"، فإن ظهور صلاح بالبدلة يعود إلى مشاركته في حملة دعائية لإنتاج فيديو ترويجي يدعم شهر الأرض العالمي والاستدامة.

وقال الموقع: "لا يبدو أن هناك أي اجتماع عمل مهم على الطاولة، بل ما يحدث يعد جزءا من استثمار نادي ليفربول في شهر الأرض العالمي، فقد تعاون الفريق مع شركة إس سي جونسون لإنتاج مقطع كوميدي يشارك فيه نجوم ليفربول يتقدمهم صلاح، وآندي روبرتسون، وداروين نونيز، ودومينيك سوبوسلاي، وكاويمين كيليهر، وإبراهيم كوناتي".

وأكمل: "يقود روبرتسون اجتماعا للفريق، حيث يتم تكليف اللاعبين بتقديم أفكار لسلسلة من المواضيع، مثل خطط لحفلة وداع مدرب ليفربول يورغن كلوب بنهاية الموسم الجاري، وملابس الربيع، بالإضافة إلى شهر الأرض العالمي والذي يمثل الأمر الأكثر أهمية".

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
499859

كلوب ينسحب غاضبًا من مقابلة تلفزيونية

18 آذار 2024
2022258924-1710450756

ليفربول يرغب في التعاقد مع المصري عمر مرموش

15 آذار 2024
اللاعب محمد صلاح

تقرير: ليفربول يحدّد سعر التخلّي عن صلاح

11 آذار 2024
000_34GP86T

كلوب: نحترم سيتي وغوارديولا أفضل مدرب في العالم

09 آذار 2024
اقرأ أيضا
660d5a9642360453653491f4

نادي برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة ريال مدريد

منذ2 ساعة
2133600229-1712148137

مغادرة جماهير فريق بيرنلي بسبب مخاوف من سقوط سقف أحد مدرجات الملعب

منذ2 ساعة
660d679b42360434c95045ea

رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر بعد تسجيله "هاتريك" في شباك أبها

منذ2 ساعة
لاعب السلط أنس جبارات يحاول المرور من لاعب الرمثا أحمد السلمان بمواجهة سابقة -(من المصدر)

الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين ينطلق غدا

منذ6 ساعة
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يلتقي الصين وفيتنام ودياً في الدوحة

منذ7 ساعة
نجل

نجل ميسي يتألق في الولايات المتحدة (فيديو)

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

اعتصام الكالوتي.. ما يجري بالخفاء

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

وقفات الرابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تجدد سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب وصناعة النخب!!

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات | منذ22 ساعة
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777
 
 